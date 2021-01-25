25.01.2021 - 16:38 |
O Kadar Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Okadar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
O kadar kelimesi isimlerin önüne getirildiğinde sıfat, fiillerin önüne getirildiğinde zarf olarak kullanılır. Örneğin: O kadar güzel bir gün ki. (Sıfat) - O kadar yoruldum ki anlatamam. (Zamir). Kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. TDK'ya göre o kadar nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Örnek cümleler ile birlikte detaylı olarak derledik.
''Kadar'' kelimesi birçok farklı sözcükle kalıp olarak kullanılabilir.
Örnekler:
- İşte o kadar.
- Benden bu kadar.
- Sonsuza kadar.
Bu kelimelerin tamamı kalıp ifadeler olsa da bitişik değil ayrı yazılır.
TDK'ya Göre O Kadar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Okadar - Yanlış
Bu kelime tıpkı ''şu kadar'' ve ''bu kadar'' gibi ayrı yazılmalıdır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: O kadar
Örnek Cümleler:
1- Ona o kadar da söyledim ama bir türlü dinletemedim. - Doğru
2- O kadar zaman geçmiş olmasına rağmen onu unutamıyorum - Doğru.
3- Bence okadar da kafaya takmana gerek yok. - Yanlış.