O Kadar Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Okadar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

''Kadar'' kelimesi birçok farklı sözcükle kalıp olarak kullanılabilir.

Örnekler:

- İşte o kadar.



- Benden bu kadar.

- Sonsuza kadar.

Bu kelimelerin tamamı kalıp ifadeler olsa da bitişik değil ayrı yazılır.

TDK'ya Göre O Kadar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Okadar - Yanlış

Bu kelime tıpkı ''şu kadar'' ve ''bu kadar'' gibi ayrı yazılmalıdır.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: O kadar

Örnek Cümleler:

1- Ona o kadar da söyledim ama bir türlü dinletemedim. - Doğru

2- O kadar zaman geçmiş olmasına rağmen onu unutamıyorum - Doğru.

3- Bence okadar da kafaya takmana gerek yok. - Yanlış.