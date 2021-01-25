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    25.01.2021 - 16:38 |

    O Kadar Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Okadar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    O kadar kelimesi isimlerin önüne getirildiğinde sıfat, fiillerin önüne getirildiğinde zarf olarak kullanılır. Örneğin: O kadar güzel bir gün ki. (Sıfat) - O kadar yoruldum ki anlatamam. (Zamir). Kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. TDK'ya göre o kadar nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Örnek cümleler ile birlikte detaylı olarak derledik.

    O Kadar Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Okadar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    ''Kadar'' kelimesi birçok farklı sözcükle kalıp olarak kullanılabilir.

    Örnekler:

    -  İşte o kadar.

    - Benden bu kadar.

    - Sonsuza kadar.

    Bu kelimelerin tamamı kalıp ifadeler olsa da bitişik değil ayrı yazılır

    TDK'ya Göre O Kadar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Okadar - Yanlış 

    Bu kelime tıpkı ''şu kadar'' ve ''bu kadar'' gibi ayrı yazılmalıdır. 

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: O kadar 

    Örnek Cümleler: 

    1- Ona o kadar da söyledim ama bir türlü dinletemedim. - Doğru 

    2- O kadar zaman geçmiş olmasına rağmen onu unutamıyorum - Doğru. 

    3- Bence okadar da kafaya takmana gerek yok. - Yanlış. 

     

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