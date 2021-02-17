Obp Nedir? Obp Puanı Ne İşe Yarar Ve Kaç Yıl Geçerlidir?

OBP, üniversite sınavlarını doğrudan etkileyen bir puandır. Bu sebeple üniversite sınavına girecek öğrenciler tarafından yakından takip edilmektedir. Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin 100 üzerinden değerlendirilen başarı puanları 5 ile çarpılıp OBP puanı elde edilmektedir.

OBP Nedir?

OBP yani ortaöğretim başarı puanı, üniversiteye gitmeyi düşünen adaylar için yerleştirme puanının belirlenmesini sağlayan bileşenlerden bir tanesidir. Öğrencilerin lise hayatları boyunca almış oldukları notlar yıllık ortalamaları her sene hesaplanmaktadır. Sonrasında ise dört yıllık lise öğretimi boyunca her yıl alınan ortalamaların ortalamaları alınır. Sonunda da diploma notu elde edilmiş olur.

Diploma notları 100 üzerinden değerlendirilmektedir. 5 ile çarpılan bu diploma notları OBP puanını oluşturmaktadır. En düşük OBP puanı 250 en yükseği ise 500 olarak hesaplanır. Puanların oluşturulması esnasında okul türü dikkate alınmamaktadır. Meslek lisesi ya da fen lisesinden mezun olan bir öğrencinin OBP puanları hesaplamasında bu liselerin hiç bir önemi bulunmamaktadır.

OBP Puanı Ne İşe Yarar ve Kaç Yıl Geçerlidir?

Lise dönemi boyunda aldığı notlar sonucunda diploma notu 70 olan bir öğrencin OBP puanı 70x5=350 olacaktır. OBP puanının 0.12'lik kısmı öğrencinin girmiş olduğu sınavın ham puanına eklenir. Bu şekilde de öğrencilerin üniversite yerleştirme puanları belirlenmiş olur.

Hesaplama yapılırken öğrencilerin OBP'den alacakları en fazla puan 60 en az ise 30 olmaktadır. Meslek okulu öğrencileri için OBP puanı 0.06 katsayı ile çarpılmaktadır. Ön lisans isteyen öğrencilerin OBP ek puanlarından faydalanabilmeleri için girmiş oldukları sınavlardan en az 150 puan almaları gerekmektedir. Lisans isteyen öğrencilerin ise en az 180 alması gerekmektedir.