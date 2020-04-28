Ofansif Ne Demek? Tdk'ya Göre Ofansif Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ofansif kelime anlamı itibariyle Türk Dil Kurumu'na göre, ‘atağa dayalı’ şeklinde ifadeye sahiptir. Aynı zamanda saldırı ya da karşı atak gibi değişik ifadeler üzerinden de değerlendirmek mümkün.



Ofansif Nedir?



Türk Dil Kurumu ofansif kelimesi için ‘atağa dayalı’ kelime grubunu öne çıkarır. Bu durum pek çok farklı konu üzerinden ele alınabilmektedir. Hem savaşlar hem de spor üzerinden sıkça kullanılan bir terim olarak dikkat çekiyor. Özellikle günümüzde futbol için ofansif çok önemli bir kelimedir. Bu doğrultuda ileride oynayan oyuncular şeklinde tabir edilebilir. Aynı zamanda ‘ofansif futbol’ tabiri ile beraber bir taktik olarak da değerlendirilir.



‘’Bu takım mutlaka ofansif bir futbol oynamalıdır.’’



TDK'ya Göre Ofansif Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre ofansif kelimesi atak veya atağa dayalı şeklinde karşılık buluyor. İngilizce üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bu kelime hücum ya da saldırı gibi kelimeler ile de ifade edilmektedir. Özellikle günümüzde futbol üzerinden daha iyi anlatılabilir. Bir takımın karşı takıma karşı üstünlük kurarak onun kalesine daha fazla gittiği bir futbol anlayışı olarak ele alınabilir. İleriye doğru ya da ileriye dönük gibi değişik anlamlar kapsamında ofansif kelimesi kullanılabilir. Gündelik yaşam içerisinde yaygın kullanılan bir sözcüktür.