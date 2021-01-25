Öğle Üzeri Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Öğleüzeri Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçede ''üzeri'' kelimesi ile biten birçok kelime bulunuyor. Bu kelimelerden en çok kullanılanları akşam üzeri ve ayak üzeridir. Aynı kelimeler şu şekilde de yazılabilir: (Akşamüstü - Ayaküstü)

TDK'ya Göre Öğle Üzeri Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Öğle Üzeri - Yanlış

Üzeri ve üstü ile biten kelimelerin büyük çoğunluğu bitişik yazılır. Çünkü bu kelimeler tamlama değil birleşik kelimedir. Bu nedenle kelimeyi öğle üzeri şeklinde yazmak hatalıdır.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Öğleüzeri

Örnek Cümleler:

1- Öğleüzeri buluşuruz dedi ama kaç saat oldu hala gelmedi. - Doğru



2- Yarın öğle üzeri kütüphanede görüşmek üzere. - Yanlış.