25.01.2021 - 16:41 |
Öğle Üzeri Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Öğleüzeri Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Genellikle saat 12.00 ile 14.00 arası öğle üzeri ya da öğle üstü olarak tanımlanır. Bu sözcüklerin yerine kullanılan ''öğlenleyin'' kelimesinin ise hem yazımı hem de telaffuzu yanlıştır. Öğle üzeri kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre öğle üzeri nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Sizin için merak edilen tüm soruları örnek cümlelerle derledik.
Türkçede ''üzeri'' kelimesi ile biten birçok kelime bulunuyor. Bu kelimelerden en çok kullanılanları akşam üzeri ve ayak üzeridir. Aynı kelimeler şu şekilde de yazılabilir: (Akşamüstü - Ayaküstü)
TDK'ya Göre Öğle Üzeri Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Öğle Üzeri - Yanlış
Üzeri ve üstü ile biten kelimelerin büyük çoğunluğu bitişik yazılır. Çünkü bu kelimeler tamlama değil birleşik kelimedir. Bu nedenle kelimeyi öğle üzeri şeklinde yazmak hatalıdır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Öğleüzeri
Örnek Cümleler:
1- Öğleüzeri buluşuruz dedi ama kaç saat oldu hala gelmedi. - Doğru
2- Yarın öğle üzeri kütüphanede görüşmek üzere. - Yanlış.