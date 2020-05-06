Öğrenciler stres altında, veliler tepkili! Sınav kuralları yine değişti!

Koronavirüs salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme süreci kapsamında Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tarihleri değişti. Buna göre 7 Haziran’daki LGS 20 Haziran’da yapılacak. İlk önce 20-21 Haziran’da sonra 25-26 Temmuz’da yapılacağı açıklanan YKS ise 27-28 Haziran’da gerçekleştirilecek. Üniversiteye giriş sınavlarında öğrencileri rahatlatmak için YKS’nin ilk basamak sınavı Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 135 dakikalık sınav süresi 165 dakikaya çıkarıldı. 180 baraj puanı da 170’e çekildi. Peki, sınava kısa süre kala yapılan değişiklikler, öğrencileri nasıl etkileyecek? Bu konuda uzmanların görüşleri şöyle:

‘Erken bir ötelemeydi’

Türk Eğitim Derneği (TED) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: Öğrenciler sınavlar için kendilerini bir tarihe fokusluyorlar. Onun değişmesi olumsuz bir durum yaratıyor. İlk erteleme yapılınca önce şok olmuşlardı ama buna göre bir program yapılmıştı. Şimdi tekrardan öne çekilince ikinci bir şok oldu. Ancak olağanüstü durumlardan geçiyoruz. Milli Eğitim Bakanı da salgının günlük izlemelerinin yapıldığını söylüyor. Salgında ikinci dalga olursa mecburen sınavlar yine değişir. YÖK, ilk açıklamasında çok erken bir öteleme yapmıştı. Tüm okullarda klima sistemi olmadığı için temmuzda sınav sıkıntı yaratacaktı. Şunu unutmamak gerekiyor bütün öğrenciler aynı sınava, aynı koşullarda girecek. Bu bir sıralama sınavı sonuçta. Öte yandan sınav için bir takım kolaylıklar sağlandı, değişiklikler yapıldı. Bu saatten sonra çok büyük bir değişiklik olmaz artık.

‘Çalışmaya devam’

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut: Bence ileriye ertelenmiş bir sınavın tekrar geriye çekilmesi yanlış bir karar. Öğrenciler bu sınava büyük önem atfediyorlar ve bir plan çerçevesinde hazırlanıyorlar. Bu karar öğrencileri panik havasına soktu ve psikolojik yönden zayıf düşürdü. Buna hiç gerek yoktu çünkü temmuz sonunda yapılacak sınav 2020-21 akademik yılına zarar vermeyecekti. Beklentim zaten salgın nedeniyle akademik yılın birkaç hafta ileriye kayacağı yönünde. Dolayısıyla, YKS’nin haziran sonuna çekilmesini sadece eğitim açısından gerekçelendirmek mümkün değil. Normalleşme paketinin bir parçası olarak düşünülmüş. Öğrencilere önerim, kendi kontrollerinde olmayan konulara zaman harcamayıp sınava hazırlanmaya devam etmeleri. Epey uzun bir hazırlık süreleri var; çalışmaya devam.

Bir sıralama sınavında ek süre verilmesini yanlış buluyorum. Sınav kolaylaştırılmak isteniyorsa, soruların uzunluğu ve sayısını değiştirerek bunu yapmak mümkün. Fakat sıralama sınavını kolaylaştırmak da doğru değil. Üst tarafta yığılma olması yerleştirmeyi zorlaştırır. Yüksek puan alacak öğrenciler için süre uzaması veya barajın düşmesi önemsiz. Bu iki önlemi düşük puan alacak öğrencilere verilen bir taviz olarak değerlendiriyorum.

SINAVDA MASKE DAĞITILACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter’dan yaptığı açıklamada sınavlarla ilgili tüm önemleri aldıklarını söyledi. Sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirten Aygün, sınava dair şu bilgileri paylaştı: “İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan veya kolonya yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.”

Adayların sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirileceğini belirten Aygün “Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır” dedi.

LGS’DE SOSYAL MESAFE KURALLARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da LGS'ye dair detayları paylaştı:

- LGS’de öğrenciler, kendi okullarında sınava girecekler.

- Sınav başvuruları MEB tarafından otomatik olarak yapılmıştı. Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacak.

- Sınava öğrenciler, sosyal mesafe korunarak alınacaklar.

- Okulda kantinler açık olmayacak, o nedene öğrencilerin ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirmeleri gerekecek. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete bulundurulacak.

- Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele, okul girişinde dezenfektan uygulaması ve ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.

- Kimlik belgesinde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulunması gerekiyor. Ancak bu yıl fotoğraflı kimlik belgesi şartı aranmayacak.

- Sınav saatinden bir saat önce, öğrenci sadece bir velisiyle okulunda hazır bulunacak.

- Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecek. Görevliler tarafından sosyal mesafeleri korumaları için kontroller yapılacak.

- Velilerin okul bahçesine girmelerine ve öğrencilerle bir araya gelmelerine izin verilmeyecek.

- Sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler, velilerine teslim edilecek.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

YKS’nin tarihinin bir ay öne alınması öğrenci ve velilerin tepkisini çekti. Bu yıl sınava girecek öğrencilerin yorumu şöyle:

Aras Enes Özdemir: Sınav tarihi uzatılınca milyonlarca öğrenci yeni planlar yaptı. Ben de çalıştığım konuları daha sağlam oturtabilmek için 120 güne yaydım. Önce erteleyip sonra tekrar geri alınca tüm planlarımız altüst oldu.

Ada Boran: Sınav tarihi 1 ay öne çekildi. Bu kararla turizm gelirlerinin arttırılması amaçlanıyor. Geleceğimiz kimsenin oyuncağı değildir!

Kararın ardından Twitter’da 2.5 milyon civarında tweet atıldı. Onlardan bazıları şöyle:

- Verilen 30 dakika ek süre, alınan 30 günü telafi etmez.

- Maça 3 gün kala 1 gün kaldığını öğrendik. 1 gün kala maç süresinin 30 dakika arttığını öğrendik. İdman programı, taktikler, kimin oynayacağı hepsi yalan oldu. En son hükmen mağlup sayacaklar diye korkmaya başladım...

- Sınavda zaman sorunu yaşamayan öğrencilerin suçu ne? Bu karşı tarafa torpil değil midir? -OZAN ÖMER KADÜKER

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Sınav tarihlerinin değişmesiyle adaylarda başka yenilikler olacak mı, kaygısı başladı. Adayların merak ettiği sorular şöyle:

- TYT’de 200 ve üzeri puan alanlar, bu puanlarını gelecek yıl da kullanabiliyorlar. Bu uygulamaya devam edilecek mi yoksa sadece bu yıla mahsus olmak üzere, bu uygulamanın iptal edilmesi söz konusu mu?

- Lisans programları için 180 baraj puanı 170’e çekildi. Bu durumda tıp, hukuk gibi başarı sırası barajı uygulanan programlarda da bir revizyona gidilecek mi?

- Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM 2020 sınav takvimini güncellemişti. YKS’nin tarihi 25-26 Temmuz’a ertelenince, ilk takvime göre bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ertelenmişti. YKS, 27-28 Haziran’a çekildiğine göre KPSS tarihleri de değişir mi? -AYSEL BOZAN YILMAZ Milliyet