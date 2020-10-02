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    HaberlerEğitim Haberleri Öğrencilerin %79’u telefondan derslere katılıyor
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    02.10.2020 - 07:00 | | OZAN ÖMER KADÜKER Milliyet

    Öğrencilerin %79’u telefondan derslere katılıyor

    Anadolu Eğitim Sendikası Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Anketi sonuçları açıklandı.

    Öğrencilerin %79’u telefondan derslere katılıyor
    OZAN ÖMER KADÜKER Milliyet

    3 bin 592 öğretmene uygulanan anketten öne çıkan sonuçlar şöyle:

    - Canlı derslere ulaşan öğrencilerin yüzde 79’u telefondan, yüzde 7,6’sı tabletten, yüzde 13,4’ü ise bilgisayardan katılıyor.

    - Gerek uzaktan eğitim sürecinde, gerekse kademeli olarak geçilmesi düşünülen yüz yüze eğitim sürecinde detaylar hakkında öğretmenlerin çoğu bilgilendirilmemiş. Bilgilendirildim diyenlerin oranı yüzde 12,9.

    - Okulunun dezenfektan, hijyen konularında yeterli olduğunu düşünen öğretmen oranı yüzde 30,9 iken okulunda temizlik görevlisi olmadığını söyleyen öğretmen oranı yüzde 20,6.

    ‘Yararlı değil’

    - “Öğrencilerimin tamamı derse katılıyor” diyenler yüzde 6,1 iken öğretmenlerin yüzde 59.2’si “Öğrencilerin çok azı canlı derse katılıyor” yönünde görüş bildirdi.

    - Uzaktan eğitim sürecinde kendi bütçesiyle teknolojik imkânlarını geliştiren öğretmenlerin oranı yüzde 40,5 iken teknolojik desteğe ihtiyacı olanların oranı yüzde 20,2.

    - Eğitim aracı olmadığı için sınıfının yarıdan fazlası derslere katılamıyor diyen öğretmenlerin oranı yüzde 39,4.

    - EBA TV veya canlı ders saatlerinin planlanması, uygulaması öğrencilerin seviyelerine uygun diyen öğretmen oranı yüzde 22,2.

    - Uzaktan eğitimin öğrencilere yararlı olduğunu düşünen öğretmen oranı yüzde 9,1.

    - Öğretmenlerin yüzde 10’u uzaktan eğitim sürecinde eğitim-öğretim faaliyetleri dışında (düğün denetimi, filyasyon vb) yöneticiler tarafından resen görevlendirilmiş.

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