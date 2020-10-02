Öğrencilerin %79’u telefondan derslere katılıyor
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Anketi sonuçları açıklandı.
3 bin 592 öğretmene uygulanan anketten öne çıkan sonuçlar şöyle:
- Canlı derslere ulaşan öğrencilerin yüzde 79’u telefondan, yüzde 7,6’sı tabletten, yüzde 13,4’ü ise bilgisayardan katılıyor.
- Gerek uzaktan eğitim sürecinde, gerekse kademeli olarak geçilmesi düşünülen yüz yüze eğitim sürecinde detaylar hakkında öğretmenlerin çoğu bilgilendirilmemiş. Bilgilendirildim diyenlerin oranı yüzde 12,9.
- Okulunun dezenfektan, hijyen konularında yeterli olduğunu düşünen öğretmen oranı yüzde 30,9 iken okulunda temizlik görevlisi olmadığını söyleyen öğretmen oranı yüzde 20,6.
‘Yararlı değil’
- “Öğrencilerimin tamamı derse katılıyor” diyenler yüzde 6,1 iken öğretmenlerin yüzde 59.2’si “Öğrencilerin çok azı canlı derse katılıyor” yönünde görüş bildirdi.
- Uzaktan eğitim sürecinde kendi bütçesiyle teknolojik imkânlarını geliştiren öğretmenlerin oranı yüzde 40,5 iken teknolojik desteğe ihtiyacı olanların oranı yüzde 20,2.
- Eğitim aracı olmadığı için sınıfının yarıdan fazlası derslere katılamıyor diyen öğretmenlerin oranı yüzde 39,4.
- EBA TV veya canlı ders saatlerinin planlanması, uygulaması öğrencilerin seviyelerine uygun diyen öğretmen oranı yüzde 22,2.
- Uzaktan eğitimin öğrencilere yararlı olduğunu düşünen öğretmen oranı yüzde 9,1.
- Öğretmenlerin yüzde 10’u uzaktan eğitim sürecinde eğitim-öğretim faaliyetleri dışında (düğün denetimi, filyasyon vb) yöneticiler tarafından resen görevlendirilmiş.