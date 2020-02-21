Öğrencinin yetenek haritası çıkarılıyor

Sevinç Eğitim Kurumları’nın eğitim yolculuğu, 1986’da Sevinç Dershanelerinin İstanbul Bakırköy’de kuruluşuyla başladı. Sınava hazırlık alanındaki başarıları ve Sevinç Yayınları’yla öne çıkan kurum, 2013’te tecrübesini özel okulculuğa taşıdı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veren Sevinç Koleji, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İzmir’de, 2017-2018’de Diyarbakır’da açtığı kolejlerle kaliteli eğitim anlayışını, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin diğer büyük şehirlerine taşıdı.

Sevinç Eğitim Kurumları, ilkelerinden ve eğitim anlayışından ödün vermeden kendi açtığı yeni kurumların yanı sıra kurduğu franchising sistemiyle büyümeye devam ediyor. Kurum, franchising sistemiyle sadece “tabela” olarak markasının kullanım hakkını vermekle kalmıyor, tüm eğitim-öğretim sistemini ve yan hizmetleriyle ilgili bilgi ve deneyimini paylaşıyor; belirlenen standartların ve sistemlerin tüm kampüslerde birebir uygulanmasını sağlıyor.

Sınavlara hazırlıkta deneyimli kolej

Öğrenci özelinde gelişim odaklı eğitim sunan ve onları çok yönlü ve başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen kolejde Bireysel Gelişim Eğitim Modeli (BİGEM) uygulanıyor. Bu modelle gözlem ve veriye dayalı tanıma-geliştirme-takip sistemiyle öğrenciyi tanıyıp farklılıklarını keşfetmek, bireye uygun program sunmak ve mentor öğretmenin gerçekleştirdiği danışmanlık ve takip sistemiyle öğrencinin sürekli gelişimini sağlamak amaçlanıyor.

Kolejde Türk ve yabancı öğretmenlerle öğrencilere 3 yaşından itibaren İngilizce eğitimi veriliyor; 5 yaşından itibaren de ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, İspanyolca ve kodlama öğretiliyor.

Öğrencilerin yetenek ve ilgilerini erken yaşta fark etmelerini sağlamak amacıyla, tüm öğrencilerin Yetenek Haritası’nı çıkaran kolej, sanat, spor, bilim, teknoloji, sosyal sorumluluk, girişimcilik, felsefe gibi birçok alanda seçenek sunarak anaokulu ile ilkokul öğrencilerine yönelik Yetenek ve İlgi Akademisi dersleri veriyor. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlık konusunda da deneyimli olan Sevinç Eğitim Kurumları, MEB’in eğitim programıyla eş zamanlı, 8., 11. ve 12. sınıflara yönelik Sınava Hazırlık Programı yürütüyor. Google Okulu olan kolejde, sınıflardaki akıllı tahta ve öğrencilerin tabletlerinde yer alan Dijital Eğitim Mobil Uygulamalari ile tüm içeriklere cihaz bağımsız olarak interaktif erişim sağlanıyor.