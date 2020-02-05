Öğrenciyken ‘Dijital Hukuk’ kitabı yazdı

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Uşaklıoğlu, gerçekleştirdiği projeyle ilgilenecek iyi bir yazılımcı bulamadığı için bilgisayar mühendisliği alanında da yan dal yapıyor. Bu kapsamda Uşaklıoğlu’nun işçilerin haklarını ve tazminatlarını ücretsiz öğrenebileceği www.bilirsite.com ile yakında hizmete açılacak hukuki metinleri saniyeler içinde özetleyen www.kanunkoyucu.com gibi farklı projeleri bulunuyor.



Dijital hukuk alanında yazdığı bir akademik makalenin çok beğenilmesi üzerine konuyu sade bir dille kitaplaştıran Uşaklıoğlu, “Daha adil bir dünyada yaşayabilmek için tüm insanların hukukun özünü bilmesi kanaatimce şarttır. Teknolojik gelişmelerin de mantığının anlaşılması, her şeyin dijitalleştiği dünyada, karşılaştığımız birçok olayı daha isabetli şekilde çözüme kavuşturmamızı sağlayacaktır” diye konuşuyor.



Uşaklıoğlu, Dijital Hukuk kitabında bazı kısımları şiirle anlatıyor. Bununla ilgili ise “Şiirdeki soyutu, somutlaştırma özelliğinin kazandırdıkları, dijital hukuk gibi soyut bir kavramın somutlaştırarak anlaşılmasına yardımcı oluyor” diyor.



Uşaklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre kitap, önümüzdeki dönemlerde bazı hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutulacak.



Seçkin Yayıncılık’tan çıkan kitabın geliri ise Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kurucusu ve yöneticisi olduğu Aziz and Gwen Sancar Foundation’a bağışlanacak.



