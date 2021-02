Öğrenme Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Kısaca Öğrenmenin Tanımı

Öğrenme, herhangi bir şey hakkında bilgi sahibi olma durumudur.

Öğrenme Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

İnsanlar bazı konular hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi oluyor. Her insanın her konuda bilgisinin olması pek mümkün değildir. İnsanın bilmediği bir şey hakkında doğru olarak edindiği bilgiler öğrenme olarak adlandırılır. Bir konuyu öğrenmek, o konu hakkındaki bilgilere sahip olmaktır. Her insan bir konuyu veya herhangi bir şeyi merak ederek araştırma yapabiliyor. Bu araştırmalar sonucunda istediği konularda bilgi sahibi olur. Bu da aynı zamanda öğrenme olarak adlandırılır.

Öğrenme durumunun oluşabilmesi için, öğrenilen konunun daha önceden bilinmemesi gerekiyor. Öğrenme en çok kullanılan fiillerden biridir. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği de merak ediliyor. Merak edilen bu durum da aslında bir öğrenme istediğidir. Hiç bilinmeyen konularda bilgi sahibi olarak, öğrenme gerçekleşmiş olur.

Kısaca Öğrenmenin Tanımı

Öğrenme, herhangi bir konu hakkında bir bilgiye ulaşma durumudur. Eğer bir konuda bir kişinin bilgisi bulunmuyorsa ve araştırma yaparak bu konuda bilgi sahibi oluyorsa, bu öğrenme aşamasıdır. Her insan bir müzik aleti çalmak ister.

Müzik aletini çalabilmek için öncelikle bazı şeyleri öğrenmek gerekir. Müzik aletini çalmak için bilgisi olmayan kişiler, bu konuda ders alarak müzik aletini çalabilir. Bu evre tamamen öğrenme olarak adlandırılır. Öğrenmeler her zaman bir bilgi edinmeyle olur. Herhangi bir bilgi bulunmuyorsa, yine aynı şekilde öğrenilmeye çalışır. Bu fiil en kısa şekilde, herhangi bir konuda bilgi edinme süreci olarak adlandırılır.