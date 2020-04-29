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    29.04.2020 - 19:16 |

    Öksüz Ne Demek? Tdk'da Öksüzlük, Öksüz Kalmak Ve Öksüzsevindiren Nedir?

    Genelde öksüz ile yetim ne demek karıştırılır. Benzerlik gösterse bile farklı tanımlamaların yer aldığını söylemek mümkün. Peki, öksüz ne demek? TDK'da öksüzlük, öksüz kalmak ve öksüz sevindiren nedir? İşte detaylar.

    Öksüz Ne Demek? Tdk'da Öksüzlük, Öksüz Kalmak Ve Öksüzsevindiren Nedir?

    Öksüz Türk Dil Kurumu'na göre, ‘annesi ya da annesi ile babası vefat etmiş olan’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu daha çok ergenlik döneminde ya da daha küçük çocuklar için dile getirilen bir sözcüktür.

    Öksüz Ne Demek?

    Annesi vefat etmiş olan çocuklar için öksüz kelimesi kullanılır. Aynı zamanda eğer annesi ile beraber babası da vefat etmiş ise yine öksüz denebilmektedir.

    ‘’Çok küçük yaşta annesini kaybetmesi ile öksüz kaldı.’’

    TDK'da Öksüzlük, Öksüz Kalmak ve Öksüz Sevindiren Nedir?

    Öksüz kelimesinden türemiş olan pek çok farklı kelime bulunmaktadır. TDK üzerinden ele alındığında öksüzlük kelimesi, ‘öksüz olma durumu’ biçiminde ifade ediliyor. Aynı zamanda kimsesizlik ya da yalnızlık gibi anlamları üzerinden de tabir edilebilmektedir.

    Öksüz kalmak ise, ‘annesiz ya da annesiz ve babasız kalmak şeklinde karşılık buluyor. Ayrıca öksüz sevindiren kelimesi de yer almaktadır. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre karşılığı, ‘Hediye olarak verilen ancak değeri az, gösterişli fazla olan cicili bicili eşyalar’ olarak dile getirilmektedir. Genelde imalı şekilde söylenen bir kelime grubu olarak öne çıkıyor.

    Bu doğrultuda öksüz kelimesi ile beraber bu kelime üzerinden türemiş bütün bu sözcükleri amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

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