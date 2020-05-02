Okullar ne zaman açılacak, Haziran'da mı? Okullar ne zaman kapanacak 2020?

Mart ayından beri öğrenciler uzaktan eğitim görüyorlar. Corona virüsten dolayı öğrenciler derslerini uzaktan eğitim ile alıyorlar. Okulların açılacağı tarih ise merak ediliyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Peki okullar ne zaman açılacak, kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemiz corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11. ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

OKULLAR HAZİRAN AYINDA MI AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'de açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları...

Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız.

Bugün açıklamaya çalıştığımız gibi de 31 Mayıs'a kadar süreç devam edecek.

19 Haziran biliyorsunuz okulların kapanma tarihi. 19 gün için okul açılır. Gerçekten öğretmenlerimizden, velililerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz.

Bizim için önemli olan çocuklarımızın sağlığı.

Bazı modelleme çalışmalarımız var. LGS için örneğin; kaç sıramız var, kaç masamız var. Çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızı nasıl oturtacağımızı planlıyoruz. Bir hafta içinde neticelenmiş olacak.

Animasyonlar ile çalışıyoruz. Öğretmenler nerede duracak, öğrenciler nerede duracak.

Bize pazartesi okullar başlıyor dense, başlarız. Tamamen hazırız.