Okullar uzatıldı mı, ne zaman açılacak, dersler hangi tarihte başlıyor? Ziya Selçuk'tan remsi açıklama: Yazın Dersler devam edecek mi, Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı konusunda ve yaz tatili konusunda milyonlarca öğrenciyi bilgilendirdi. Öğrenci ve velilerin sürekli arayışta olduğu okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitim-öğretim ne zaman bitecek? İşte MEB tarafından yapılan o açıklama...



UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemiz corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

UZAKTAN EĞİTİM TARİHİ UZATILDI

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11. ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.

LGS TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak

Televizyondaki ve internetteki eğitim telafi eğitimidir.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek.

13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020? TATİL UZADI MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde canlı yayında açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.