Okullarla ilgili son söz Bilim Kurulu’nda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos’ta okullarda eğitimin başlanıp başlanmayacağı konusunda, yeni açıklamalarda bulundu. “Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı” sonrası soruları yanıtlayan Selçuk, “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı önlemler rehberine okullarımız ne kadar hazır?” sorusu üzerine, hiç kimsenin bu günden, okulların açılacağı hafta ne olacağını bilemeyeceğini söyledi.

Selçuk, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: “Biz, ‘okul açılsın mı, açılmasın mı’ diye karar verirken elbette kabinenin genel bakışı, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun ortaya koyacağı veriler ve benzeri hususlar dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil. Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. Bunu açıklayacağız ki herkes hazırlığını yapacak. ‘31 Ağustos’ta açılacak’ dediğimizde, 31 Ağustos’ta açılmasını temenni ediyoruz. Şartlar elverişli olursa ‘Bunu o tarihte açacağız’ demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı yaptık.”

‘Tedbirleri alıyoruz’

Son bir haftada Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Selçuk, gerekli şartlar sağlanırsa okullar 31 Ağustos’ta açılsın denilirse, hiçbir sıkıntı olmayacağını dile getirdi ve ekledi: “Denilirse ki, ‘Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin’, devam ederiz. ‘Azaltılmış ders saatleriyle kısmi bir uygulama yapıp karma bir model deneyin’ denilirse biz buna da hazırız. Bir yıl sonrasının bütün içeriklerini bitirmek üzereyiz. Yani o kadar hazırız.”

Sınıflarda alınacak tedbirlerin uygulamalı olarak değerlendirildiğini belirten Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti: “Ölçümüz şu; çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda ve okullarda bulunmasını sağlamak. Diyeceksiniz ki, ‘Bütün çocuklar bu okula, bu metre içinde nasıl sığacak? Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz ki. Yapmak istediğimiz şu; eğer ‘Çocuklar haftanın belirli günleri gelsin’ denilirse sağlık koşulları açısından ona göre seyreltiriz. ‘Derslerin bir kısmı seyreltilsin ve ders çizelgesi yarıya insin’ denilirse seyreltiriz. Dolayısıyla bu işin teknik kısmı bize, uzmanlara ait. Gereken bütün tedbirleri fazlasıyla alıyoruz. Çünkü biz ülkenin bütün çocukları için kaygılanıyoruz, bir ülke için kaygılanıyoruz. Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz.”

Formasyon ücretsiz

Öğretmen atamalarına temel teşkil eden pedagojik formasyon atamalarına ilişkin soru üzerine de Selçuk, formasyonun kaldırılmasının temel sebebinin yüz binlerce üniversite mezunu gencin formasyon belgesine yüklü miktarda ücret ödeyerek sahip olması ve sonrasında beklentiye girmesiyle ilgili olduğunu vurguladı. Öğretmenliği kazananlara formasyonun ücretsiz verileceğini söyleyen Selçuk, uygulamanın 2021’in başında hayata geçeceğini, şu anda belgesi olanların hak kaybı yaşamayacağını kaydetti.

‘Okulları hep birlikte açacağız’

Bakan Selçuk, Instagram hesabından da okulların açılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Okulların ne zaman açılacağının eğitim çevresindeki herkesin gündemi olduğuna işaret eden Selçuk, “Ancak bu mesele, ülkenin gündemi olmak zorunda. Salgının seyri, okulların açılış tarihi üzerinde belirleyici bir etkendir” dedi. Tek bir kişinin ihmalinin bile binlerce kişiyi etkilediğini vurgulayan Selçuk, “Tedbiri bırakır, sosyal mesafeyi korumaz, maskemizi takmazsak çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakıp en temel hakları olan eğitim hakkını ellerinden almış oluruz. Bu, büyük bir vebaldir. Okullarımızın açılmasıyla ilgili çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı önceliğimizdir. Lütfen sizin de önceliğiniz maskeniz, sosyal mesafeniz ve tedbirleriniz olsun. Okulları hep birlikte açacağız” dedi.

‘Bu nasıl açıklama?’

Bakan Selçuk’un okulların açılmasıyla ilgili yaptığı yeni açıklamalara veliler tepki gösterdi:

- Topu taca atıp “öyle de olur böyle de olur” şeklindeki teorik açıklamaları sıktı artık. Kaç öğrencin var, kaç okulun ve sınıfın, kaç öğretmenin var, bir sınıfa kaç kişi alıyorsun, başta imam hatipler olmak üzere okulların doluluğu yüzde kaç ve dönüştürme planlanıyor mu?

- İyi de özel okullar 17 Ağustos’ta açılmaya hazırlanıyor...

- Parayı iade etmemek için gelen gelir, gelmeyen gelmez düşüncesiyle açıyorlar.

- Rehabilitasyon merkezleri 1 vakayla kapandı 1000 vakayla açıldı. Açılacak derse açılır, kapanacak derse kapanır. İster kabul edelim ister etmeyelim.

- Böyle açıklama mı olur? Biz ne yapacağımıza karar veremiyoruz.

- Geçen seneden sonra bu sene de yüz yüze eğitim yapılmayacaksa eğitim ücretleri iade edilmelidir. Salgının bütün maliyeti velilere yüklenemez. Bu paraları online eğitim için vermiyoruz.

- Eylül başında okullar açılmış oluyor zaten, bu nasıl açıklama?

- 20 Temmuz’da 12. sınıflara yaz kursu başlıyor. 20 Temmuz! Yazısı çıktı, resmi yazısı... Farkında mısınız?

- Sınıflar 45 kişi. Bazı okullar ikili eğitim. Sabahçılar temiz sınıfa, öğlenciler temizlenmeyen sınıfa girecek, bu şekilde eğitim yapılması çok zor. İmkânsız diyebilirim hele ki bu pandemi artmışken.

- Zaten okullar açıldığı gibi gripler başlıyor artık öğrencisi olan sosyalin, asosyalin peşine düşmüyor. Tek endişeleri çocukların sağlığı.

- Bilim Kurulu’nun açıklaması önemli tabii daha önemlisi MEB’in aldığı önlemler. Bakalım ne kadar kaynak ayrılacak?- EĞİTİM SERVİSİ