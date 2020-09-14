Okyanusya Haritası (Fiziki & Siyasi): Okyanusya Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller Nelerdir?

Okyanusya, diğer kıtalardan farklı özelliktedir. Diğer kıtalar kendi adlarını almışken Okyanusya, Büyük Okyanustan adını almıştır. Kıta, Avustralya, Melanezya, Polinezya ve Mikronezya olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Yeni Zelanda da bir ada ülkesi olup, Okyanusya’ya bağlıdır.



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Kaynak: cografyaharita.com

Okyanusya’da Hangi Ülkeler Vardır?



Okyanusya, Asya'nın güney ve güneydoğusunda, Antarktika'nın kuzeyinde, Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu'nun arasında yer alıyor. Kıtanın yüzölçümü 8.970.000 km2, nüfusu 35,669,267 kişidir.



Okyanusya, büyük bir kıta ve çevresindeki adalardan oluşuyor. Okyanusya’ya dahil olan ülkeler şunlardır;

Avustralya; 7.682.300 km2’lik yüzölçümüyle Okyanusya’nın tamamını kaplıyor. Yüzölçümü bakımından dünyanın 6. büyük devletidir. Bu yüzden bazı yerlerde Avustralya kıtası olarak da adı geçiyor.



Yeni Zelanda; Resmi adı Yeni Zelanda Milletler Topluluğudur. Okyanusya’nın yaklaşık 1.500 km güney doğusunda yer alıyor. North Island ve South Island adıyla iki büyük adadan ve birçok küçük adadan oluşuyor.



Endonezya; Okyanusya’nın kuzeyinde bulunuyor. 17 binin üzerinde adadan oluşan bu ülkenin bir kısma Asya’ya bir kısmı Endonezya’ya bağlıdır.



Fiji; Resmi adıyla Fiji Cumhuriyetidir. 322 adadan oluşuyor.



Papua Yeni Gine; Okyanusya’nın kuzeyinde yer alan bir ada devletidir.



Bu ülkelerle birlikte, Okyanusya’ya bağlı olan ada ülkeleri; Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Solomon Adaları, Samoa, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu’dur.

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Kaynak: cografyaharita.com



Okyanusya’nın Akarsuları



Okyanusya, genellikle küçük adalardan oluştuğu için Avustralya’nın doğusu dışında belirgin bir akarsu kaynağı bulunmuyor. Küçük adalara düşen yağışlar, bir akarsu kaynağı oluşturamadan denize ulaşıyorlar.



Güney Avustralya’nın Adelaide kentinin doğusundan okyanusa ulaşan Murray-Darling ırmağı, kıtanın en önemli akarsuyudur. Kıtanın bir diğer akarsuyu Murray nehrinin bir kolu olan Murrumbidgee nehridir. Avustralya’nın başkenti Canberra’dan doğup, ülkenin içlerinde Murray nehriyle birleşiyor.

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Kaynak: cografyaharita.com



Okyanusya’nın Gölleri



Kıtada önemli bir göl bulunmuyor. Kayda değer olarak, Avustralya’da deniz seviyesinin 15 metre altında olan Eyre Gölü bulunuyor. Diğer adalarda da küçük volkanik krater gölleri bulunuyor. Yeni Zelanda’daki Te Anau Gölü buna örnektir.



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Kaynak: cografyaharita.com