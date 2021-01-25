Olağan Dışı Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Olağandışı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçede ''dışı'' kelimesi ile oluşturulan birçok sözcük vardır. ''Kayıt dışı'' ve ''Devre dışı'' bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.

TDK'ya Göre Olağan Dışı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Olağan dışı

Olağandışı - Yanlış

Birleşik bir kelime olmayan olağan dışı ayrı yazılmalıdır.

Olahan Dışı - Yanlış

Olağan Dışı ile İlgili Örnek Cümleler:

1- Olağan dışı bir durum olursa bize haber verin lütfen. (Doğru Kullanım)

2- Son günlerde olağandışı davranışlar sergiliyor. (Yanlış kullanım)

3- Hareketleri son derece tuhaf ve Olağan Dışı.

Olağan dışı sözcüğü özel değil cins isimdir. Bu nedenle cümle içerisinde kullanılırken büyük değil küçük harflerle yazılmalıdır.