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    HaberlerEğitim Haberleri Olağan Dışı Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Olağandışı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    25.01.2021 - 14:22 |

    Olağan Dışı Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Olağandışı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    ''Olmak'' fiilinden türetilen olağan kelimesi, sıradan, standart anlamlarına geliyor. Olağan dışı ise bu kelime ile zıt anlamlı olup şaşırtıcı ve beklenmedik durumlar için kullanılır. Yazımı sıklıkla karıştırılan olağan dışının ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak ediliyor. TDK'ya göre olağan dışı nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için ayrıntılı olarak derledik.

    Olağan Dışı Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Olağandışı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Türkçede ''dışı'' kelimesi ile oluşturulan birçok sözcük vardır. ''Kayıt dışı'' ve ''Devre dışı'' bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir. 

     TDK'ya Göre Olağan Dışı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir? 

     TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Olağan dışı 

     Olağandışı - Yanlış 

     Birleşik bir kelime olmayan olağan dışı ayrı yazılmalıdır. 

     Olahan Dışı - Yanlış 

     Olağan Dışı ile İlgili Örnek Cümleler: 

     1- Olağan dışı bir durum olursa bize haber verin lütfen. (Doğru Kullanım) 

     2- Son günlerde olağandışı davranışlar sergiliyor. (Yanlış kullanım) 

     3- Hareketleri son derece tuhaf ve Olağan Dışı. 

     Olağan dışı sözcüğü özel değil cins isimdir. Bu nedenle cümle içerisinde kullanılırken büyük değil küçük harflerle yazılmalıdır. 

     

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