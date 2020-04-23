Olağanüstü Nasıl Yazılır? Olağan Üstü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Olağanüstü Doğru Yazılışı
Olağanüstü kelimesinin yazılış şekli ile ilgili birçok araştırma bulunuyor. Olağanüstü nasıl yazılır? Olağanüstü Türk Dil Kurumunun belirlemiş olduğu yazım kurallarına göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Olağanüstü kelimesinin doğru yazılışı nedir? Olağanüstü kelimesi ile ilgili yazım kurallarını derledik.
Olağanüstü kelimesinin yazılışında bazı hatalar yapılabiliyor. Olağan üstü ve olağanüstü şeklinde yazılımı görülür. İki yazım şeklinden ise sadece bir yazım şekli doğrudur.
Olağanüstü TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Olağan üstü kelimesi TDK’ya göre doğru şeklide yazılışı “olağanüstü” şeklindedir. Doğru yazım şekli ayrı yazmak değil bitişik yazmaktır.
Olağanüstü Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Olağanüstü bir sabah yaşıyoruz bugün. (DOĞRU)
Olağan üstü bir sabah yaşıyoruz bugün. (YANLIŞ)
Olağanüstü güçlerin yer aldığı filmler pek ilgimi çekmiyor. (DOĞRU)
Olağan üstü güçlerin yer aldığı filmler pek ilgimi çekmiyor. (YANLIŞ)
Her şeyin üst üste geldiği olağanüstü bir yıldı. (DOĞRU)
Her şeyin üst üste geldiği olağan üstü bir yıldı. (YANLIŞ)
Olağanüstü Nedir?
Benzer olanlarından farklı olup alışılmışın dışında olan anlamına gelmektedir. Beklenmeyen bir zamanda önceden tasarlamadan gelişen anlamındadır.