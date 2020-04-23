Olağanüstü Nasıl Yazılır? Olağan Üstü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Olağanüstü Doğru Yazılışı

Olağanüstü kelimesinin yazılışında bazı hatalar yapılabiliyor. Olağan üstü ve olağanüstü şeklinde yazılımı görülür. İki yazım şeklinden ise sadece bir yazım şekli doğrudur.



Olağanüstü TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Olağan üstü kelimesi TDK’ya göre doğru şeklide yazılışı “olağanüstü” şeklindedir. Doğru yazım şekli ayrı yazmak değil bitişik yazmaktır.



Olağanüstü Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Olağanüstü bir sabah yaşıyoruz bugün. (DOĞRU)

Olağan üstü bir sabah yaşıyoruz bugün. (YANLIŞ)



Olağanüstü güçlerin yer aldığı filmler pek ilgimi çekmiyor. (DOĞRU)

Olağan üstü güçlerin yer aldığı filmler pek ilgimi çekmiyor. (YANLIŞ)



Her şeyin üst üste geldiği olağanüstü bir yıldı. (DOĞRU)

Her şeyin üst üste geldiği olağan üstü bir yıldı. (YANLIŞ)



Olağanüstü Nedir?



Benzer olanlarından farklı olup alışılmışın dışında olan anlamına gelmektedir. Beklenmeyen bir zamanda önceden tasarlamadan gelişen anlamındadır.