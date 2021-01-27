Oldu Bitti Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Oldubitti Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçede oldu bitti sözü ile eş anlamlı olan birçok deyim bulunmaktadır. ''Aceleye getirmek'' ve ''Üstünü örtmek'' bu deyimlere örnek olarak gösterilebilir.



TDK'ya Göre Oldubitti Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Oldubitti



''Oldu Bitti'' - Yanlış.



Birleşik bir kelime olan Oldubitti ''geçmiş zaman kipiyle (-di / -du) yazılmış olan ''Bitmek'' ve ''Olmak'' fiilleriyle oluşmuştur. Türkçede birleşik kelimeler ayrı değil bitişik yazılır.



''Oldu-Bitti'' - Yanlış.



Dilimizde kelimelerin arasına tire işaret (-) konulmaz. Bu nedenle kelimenin bu şekilde yazılması da yanlıştır.



Örnek Cümleler:



1- Meseleyi oldubittiye getirmeden önce biraz konuşsaydık keşke. (Doğru)

2- Oldu bittiye getirerek tüm sorunlarından kurtulacağını zannediyor. (Yanlış)