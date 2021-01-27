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    HaberlerEğitim Haberleri Oldu Bitti Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Oldubitti Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    27.01.2021 - 02:59 |

    Oldu Bitti Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Oldubitti Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Genellikle Oldu Bittiye getirmek şeklinde kullanılan bu kelime, bir olayın ya da olgunun sorgulanmasını engellemek ve birini susturmak anlamına gelir. Çok sık kullanılan oldu bitti sözünün birleşik mi ayrı mı yazıldığı merak ediliyor. TDK'ya göre oldu bitti nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Oldu Bitti Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Oldubitti Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türkçede oldu bitti sözü ile eş anlamlı olan birçok deyim bulunmaktadır. ''Aceleye getirmek'' ve ''Üstünü örtmek'' bu deyimlere örnek olarak gösterilebilir.

    TDK'ya Göre Oldubitti Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Oldubitti

    ''Oldu Bitti'' - Yanlış.

    Birleşik bir kelime olan Oldubitti ''geçmiş zaman kipiyle (-di / -du) yazılmış olan ''Bitmek'' ve ''Olmak'' fiilleriyle oluşmuştur. Türkçede birleşik kelimeler ayrı değil bitişik yazılır.

    ''Oldu-Bitti'' - Yanlış.

    Dilimizde kelimelerin arasına tire işaret (-) konulmaz. Bu nedenle kelimenin bu şekilde yazılması da yanlıştır.

    Örnek Cümleler:

    1- Meseleyi oldubittiye getirmeden önce biraz konuşsaydık keşke. (Doğru)
    2- Oldu bittiye getirerek tüm sorunlarından kurtulacağını zannediyor. (Yanlış)

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