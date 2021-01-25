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    HaberlerEğitim Haberleri On Bin Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Onbin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    25.01.2021 - 16:39 |

    On Bin Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Onbin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    On bin kelimesi rakamlarla 10.000 şeklinde yazılır. Diğer sayılarda olduğu gibi on bin sayısının da ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre on bin nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Sizin için araştırdık ve örnek cümlelerle derledik.

    On Bin Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Onbin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Diğer sayılar gibi on bin kelimesi de ek alarak kullanılabilir. Özel değil cins isim olan on bin sözcüğü ek aldığında kesme işareti kullanılmaz. Örneğin: On binler'ce (Yanlış), On binlerce (Doğru) 

    TDK'ya Göre On Bin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Onbin - Yanlış 

    On ve bin iki ayrı kelime olduğu için bitişik değil ayrı yazılmalıdır. 

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: On Bin 

    On Bin Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler: 

    1- Statta yaklaşık on bin kişi vardı. - Doğru 

    2- Açık hava konseri için onbin bilet satışa çıkarıldı. - Yanlış 

    Not: Hikaye ve roman gibi edebi eserlerde on bin, rakamlarla değil harflerle yazılmalıdır. 

    1- Ona 10.000 lira borcum vardı. - Yanlış 

    2- Ona on bin lira borcum vardı. - Doğru 

     

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