On Bir Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Onbir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

On bir kelimesi rakamla 11 şeklinde yazılır. On birinci demek içinse 11 sayısının yanına nokta konur. (11.) Sayıların yanına konan nokta işareti -ıncı, inci anlamına gelir. Örneğin 2. (ikinci), 9. (dokuzuncu)

TDK'ya Göre On Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Onbir - Yanlış

En sık yapılan yanlışlardan biri iki basamaklı sayıları bitişik yazmaktır. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre bir sayının bitişik yazılması için ya birleşik kelime ya da anlamca kaynaşmış fiil olması gerekir.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Teneffüs

Örnek Cümleler:

1- Sinemaya ilk kez on bir yaşında abimle birlikte gittim. (Doğru)

2- Kardeşim Ali sekiz, Fuat ise onbir yaşında. (Yanlış)