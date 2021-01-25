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    25.01.2021 - 14:17 |

    On Bir Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Onbir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Rakamlar, yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Ondan yüze kadar olan rakamlara iki basamaklı, yüzden bine kadar olan sayılara ise üç basamaklı sayılar denir. On bir ise iki basamaklı bir sayıdır. TDK'ya göre on bir nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Merak edenler için tüm detaylarıyla derledik.

    On Bir Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Onbir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    On bir kelimesi rakamla 11 şeklinde yazılır. On birinci demek içinse 11 sayısının yanına nokta konur. (11.) Sayıların yanına konan nokta işareti -ıncı, inci anlamına gelir. Örneğin 2. (ikinci), 9. (dokuzuncu) 

     TDK'ya Göre On Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Onbir - Yanlış 

     En sık yapılan yanlışlardan biri iki basamaklı sayıları bitişik yazmaktır. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre bir sayının bitişik yazılması için ya birleşik kelime ya da anlamca kaynaşmış fiil olması gerekir. 

     TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Teneffüs 

     Örnek Cümleler: 

     1- Sinemaya ilk kez on bir yaşında abimle birlikte gittim. (Doğru)

     2- Kardeşim Ali sekiz, Fuat ise onbir yaşında. (Yanlış)

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