Opak Ne Demek? (Tdk) Opak Madde Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Opak bir maddeyi nitelemek için kullanılır. Yani kelime türü bakımında sıfattır. Genelde maddelerin tanımlarken onun şeffaf olup olmadığı söylenir. Opak kelimesi de burada tanımlayan kişiye yardımcı olur.



OPAK NE DEMEK? (TDK)

Opak kelimesi saydam kelimesinin karşıt anlamlısıdır. Yani opak Türk dil kurumunun sözlüğünde şeffaf olmayan olarak kullanılır. Opak madde mattır. Evet mat kelimesi ile opak kelimesi de eş anlamlıdır.



Opak Madde Nedir ve Özellikleri Nelerdir?



Opak madde ışığı yansıtmayan maddedir. Yani opak madde güneş ışığı gibi ışık kaynaklarını içerisinden geçirmez. Aynı zamanda ışığı da yansıtmaz ya da kırmaz. Bu nedenle opak maddeler genelde koyu renklidir. Koyu renkli opak maddeler ısınabilir hatta bir süre sonra da patlayabilir.