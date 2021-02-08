Opak Ne Demek? (Tdk) Opak Madde Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Opak Türkçede en çok kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kadar sık kullanılmasına rağmen anlamı tam olarak da bilinmemektedir. Opak kelimesi genelde nesneler için kullanılır. Herkes nesneler konusunda konuşsa da opak kelimesi anlam bakımında karmaşa yaratır. Bu nedenle opak ne demek ve hangi maddeler için kullanır sorularını sizler için derledik.
Opak bir maddeyi nitelemek için kullanılır. Yani kelime türü bakımında sıfattır. Genelde maddelerin tanımlarken onun şeffaf olup olmadığı söylenir. Opak kelimesi de burada tanımlayan kişiye yardımcı olur.
OPAK NE DEMEK? (TDK)
Opak kelimesi saydam kelimesinin karşıt anlamlısıdır. Yani opak Türk dil kurumunun sözlüğünde şeffaf olmayan olarak kullanılır. Opak madde mattır. Evet mat kelimesi ile opak kelimesi de eş anlamlıdır.
Opak Madde Nedir ve Özellikleri Nelerdir?
Opak madde ışığı yansıtmayan maddedir. Yani opak madde güneş ışığı gibi ışık kaynaklarını içerisinden geçirmez. Aynı zamanda ışığı da yansıtmaz ya da kırmaz. Bu nedenle opak maddeler genelde koyu renklidir. Koyu renkli opak maddeler ısınabilir hatta bir süre sonra da patlayabilir.