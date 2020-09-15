Ordu Haritası: Ordu İlçeleri Nelerdir? Ordu İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Ordu Karadeniz Bölgesi'nin tüm etkilerini alarak ılımlı bir iklime sahiptir. Bu yüzden özellikle tarım ve hayvancılık oldukça gelişmiş durumda. Hem merkezde hem de diğer ilçelerde tarım ve hayvancılık ön plana çıkıyor. Aynı zamanda yayla turizmi ile beraber tarihi açıdan da turizm önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Ordu'nun Kaç İlçesi Var?



Ordu'nun toplamda tam 19 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu belediyeler nezdinde toplamda ise 772 tane mahallesi yer alıyor. Şehrin yüzölçümüne bağlı olarak ilçelerin oldukça fazla bulunduğunu dile getirmek mümkün. Diğer yandan ilçelerinin yüzölçümleri oldukça küçüktür ve birbirlerine çok yakın şekilde yer alırlar.



Ordu'nun Nüfusu Ne Kadar?



2020 güncel nüfus verileri ele alındığı zaman Ordu'nun nüfusu şu an 754.198 olarak öne çıkıyor. Ayrıca orantılı şekilde nüfusun farklı ilçelere dağıldığını söylemek mümkündür. Son verilere göre geçen yıla oranla %0,92 gibi bir oran üzerinden nüfus artış göstermiş durumda. Özellikle tarım ve hayvancılık ile beraber sanayileşme açısından da gelişme gösteren şehir, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli illerinden biridir. Bu sebepten dolayı her sene gelişmeye devam etmekte ve özellikle yaz aylarında turist çekmektedir.



Ordu'nun İlçeleri Nelerdir?



Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer şehirlere oranla Ordu’nun oldukça fazla ilçesi bulunuyor. Bu ilçeleri isimleri açısından ele alındığında şu şekilde sıralamak mümkün;



- Akkuş

- Altınordu

- Aybastı

- Çamaş

- Çatalpınar

- Çaybaşı

- Fatsa

- Gölköy

- Gülyalı

- Gürgentepe

- İkizce

- Kabadüz

- Kabataş

- Korgan

- Kumru

- Mesudiye

- Perşembe

- Ulubey

- Ünye



Özellikle Kumru ve Perşembe en çok nüfusa sahip olan ilçeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ilçeler arasındaki nüfus oranına bakıldığında, denize kıyısı bulunan ilçelerin daha fazla nüfusa sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Bazı ilçelerde ise diğer şehirlere sınırı olan ilçelerin de önemli derecede nüfusu bulunmaktadır.