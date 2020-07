Osmanlıca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Osmanlıca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

Osmanlı kültürü ve dili birçok insan tarafından merak edilmektedir. Özellikle tarihçiler ve tarih ile ilgilenen insanlar Osmanlıca üzerine oldukça fazla düşmektedir. Osmanlıca sayıları öğrenmekte sizlerin adına yararlı olacaktır.



Osmanlıca Sayılar Nasıl Yazılır?



Osmanlıca sayılar, metinlerdeki sağdan sola doğru okuma tekniğinin aksine soldan sağa doğru yazılmaktadır. Örneğin 12 sayısını yazarken Türkçede olduğu gibi soldan sağa doğru okuma gerçekleşir.



Osmanlıca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı



Osmanlıca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı hakkında sizlere faydalı olması açısından 100 sayısına kadar örnek verilmesi sağlanmıştır.



0 ==> Sıfır ==> صفر ==> ٠

1 ==> Bir ==> واحد ==> ١

2 ==> İki ==> اثنان ==> ٢

3 ==> Üç ==> ثلاثة = >٣

4 ==> Dört ==> أربعة ==> ٤

5 ==> Beş ==> خمسة ==> ٥

6 ==> Altı ==> ستة ==> ٦

7 ==> Yedi ==> سبعة ==> ٧

8 ==> Sekiz ==> ثمانية ==> ٨

9 ==> Dokuz ==> تسعة ==> ٩

10 ==> On ==> عشرة ==> ١٠

11 ==> On bir ==> أحد عشر ==> ١١

12 ==> On iki ==> اثنا عشر ==> ١٢

13 ==> On üç ==> ثلاثة عشر ==> ١٣

14 ==> On dört ==> أربعة عشرة ==> ١٤

15 ==> On beş ==> خمسة عشر ==> ١٥

16 ==> On altı ==> ست عشرة ==> ١٦

17 ==> On yedi ==> سبعة عشر ==> ١٧

18 ==> On sekiz ==> ثمانية عشر ==> ١٨

19 ==> On dokuz ==> تسعة عشر ==> ١٩

20 ==> Yirmi ==> عشرون ==> ٢٠

21 ==> Yirmi bir ==> واحد وعشرون ==> ٢١

22 ==> Yirmi iki ==> إثنان وعشرون ==> ٢٢

23 ==> Yirmi üç ==> ثلاثة وعشرين ==> ٢٣

24 ==> Yirmi dört ==> أربع وعشرين ==> ٢٤

25 ==> Yirmi beş ==> خمسة وعشرين ==> ٢٥

26 ==> Yirmi altı ==> ستة وعشرين ==> ٢٦

27 ==> Yirmi yedi ==> سبعة وعشرون ==> ٢٧

28 ==> Yirmi sekiz ==> ثمانية وعشرين ==> ٢٨

29 ==> Yirmi dokuz ==> تسعة وعشرون ==> ٢٩

30 ==> Otuz ==> ثلاثون ==> ٣٠

31 ==> Otuz bir ==> ثلاثون واحد ==> ٣١

32 ==> Otuz iki ==> اثنين وثلاثين ==> ٣٢

33 ==> Otuz üç ==> ثلاثة وثلاثين ==> ٣٣

34 ==> Otuz dört ==> أربعة وثلاثين ==> ٣٤

35 ==> Otuz beş ==> خمسة وثلاثين ==> ٣٥

36 ==> Otuz altı ==> ستة وثلاثين ==> ٣٦

37 ==> Otuz yedi ==> سبعة وثلاثون ==> ٣٧

38 ==> Otuz sekiz ==> ثمانية وثلاثون ==> ٣٨

39 ==> Otuz dokuz ==> ثلاثين تسعة ==> ٣٩

40 ==> Kırk ==> أربعون ==> ٤٠

41 ==> Kırk bir ==> أربعون واحد ==> ٤١

42 ==> Kırk iki ==> اثنين وأربعين ==> ٤٢

43 ==> Kırk üç ==> ثلاثة وأربعون ==> ٤٣

44 ==> Kırk dört ==> أربعة وأربعون ==> ٤٤

45 ==>Kırk beş ==> خمسة وأربعين ==> ٤٥

46 ==> Kırk altı ==> ستة وأربعين ==> ٤٦

47 ==> Kırk yedi ==> سبعة وأربعون ==> ٤٧

48 ==> Kırk sekiz ثمان وأربعين ==> ٤٨

49 ==> Kırk dokuz تسعة وأربعون ==> ٤٩

50 ==> Elli ==> خمسون ==> ٥٠

51 ==> Elli bir ==> واحد وخمسون ==> ٥١

52 ==> Elli iki ==> إثنان وخمسون ==> ٥٢

53 ==> Elli üç ==> ثلاثة وخمسون ==> ٥٣

54 ==> Elli dört ==> أربعة وخمسين ==> ٥٤

55 ==> Elli beş ==> خمسة وخمسون ==> ٥٥

56 ==> Elli altı ==> ستة وخمسون ==> ٥٦

57 ==> Elli yedi ==> سبعة وخمسين ==> ٥٧

58 ==> Elli sekiz ==> ثمانية وخمسون ==> ٥٨

59 ==> Elli dokuz ==> تسعة وخمسون ==> ٥٩

60 ==> Altmış ==> ستون ==> ٦٠

61 ==> Altmış bir ==> إحدى وستين ==> ٦١

62 ==> Altmış iki ==> اثنان وستون ==> ٦٢

63 ==> Altmış üç ==> ثلاثة وستون ==> ٦٣

64 ==> Altmış dört ==> أربعة وستون ==> ٦٤

65 ==> Altmış beş ==> خمسة وستون ==> ٦٥

66 ==> Altmış altı ==> ستة وستين ==> ٦٦

67 ==> Altmış yedi ==> سبعة وستين ==> ٦٧

68 ==> Altmış sekiz ==> ثمانية وستين ==> ٦٨

69 ==> Altmış dokuz ==> تسعة وستين ==> ٦٩

70 ==> Yetmiş ==> سبعون ==> ٧٠

71 ==> Yetmiş bir ==> سبعين واحد ==> ٧١

72 ==> Yetmiş iki ==> اثنان وسبعون ==> ٧٢

73 ==> Yetmiş üç ==> ثلاثة وسبعون ==> ٧٣

74 ==> Yetmiş dört ==> أربعة وسبعين ==> ٧٤

75 ==> Yetmiş beş ==> خمسة وسبعون ==> ٧٥

76 ==> Yetmiş altı ==> ستة وسبعين ==> ٧٦

77 ==> Yetmiş yedi ==> سبعة وسبعون ==> ٧٧

78 ==> Yetmiş sekiz ==> ثمانية وسبعين ==> ٧٨

79 ==> Yetmiş dokuz ==> تسعة وسبعون ==> ٧٩

80 ==> Seksen ==> ثمانون ==> ٨٠

81 ==> Seksen bir ==> ثمانون واحد ==> ٨١

82 ==> Seksen iki ==> ثمانين اثنين ==> ٨٢

83 ==> Seksen üç ==> وثلاثة وثمانين ==> ٨٣

84 ==> Seksen dört ==> ثمانون أربعة ==> ٨٤

85 ==> Seksen beş ==> خمسة وثمانون ==> ٨٥

86 ==> Seksen altı ==> ستة وثمانون ==> ٨٦

87 ==> Seksen yedi ==> سبعة وثمانون ==> ٨٧

88 ==> Seksen sekiz ==> ثمانية وثمانون ==> ٨٨

89 ==> Seksen dokuz ==> وتسعة وثمانون ==> ٨٩

90 ==> Doksan ==> تسعون ==> ٩٠

91 ==> Doksan bir ==> تسعين واحد ==> ٩١

92 ==> Doksan iki ==> تسعين اثنين ==> ٩٢

93 ==> Doksan üç ==> ثلاثة وتسعون ==> ٩٣

94 ==> Doksan dört ==> تسعين أربعة ==> ٩٤

95 ==> Doksan beş ==> تسعين خمسة ==> ٩٥

96 ==> Doksan altı ==> ستة وتسعون ==> ٩٦

97 ==> Doksan yedi ==> تسعون سبعة ==> ٩٧

98 ==> Doksan sekiz ==> ثمانية وتسعين ==> ٩٨

99 ==> Doksan dokuz ==> تسعة وتسعين ==> ٩٩

100 ==> Yüz ==> مائة ==> ١٠٠