Otantik Ne Demek? Tdk'ya Göre Otantiklik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Otantik kelimesi, Fransızca bir sözcüktür. Genellikle bu kelime halk bilimi ile sosyoloji alanında kullanılan bir terim şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime ayrıca günlük konuşmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır.



Otantik Ne Demek?



Otantik, kelime anlamı olarak tek başına aslının aynısı olan demektir. Yani, otantik kelimesi aslına uygun olan ve orijinal anlamlarında kullanılmaktadır. Genellikle kelime, yöresel özelliklerini kaybetmeyen objeler ve kişileri anlatmak amacıyla kullanılır. Eşya ve objelerde ise genellikle katkısız, aslını koruyan ve doğalına uygun şeklinde kullanılır. Kelime ile ilgili bir örnek vermek gerekirse;

- Anadolu'nun pek çok şehrinde otantik eşyalar bulunmaktadır.



TDK'ya Göre Otantiklik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Otantik kelimesi, TDK tarafından anlam açıklaması yapılan bir sözcüktür. TDK'ya göre otantik kelimesinin anlamı ise eski zamanlardan günümüze kadar tüm özelliklerini koruyan, özelliğini kaybetmeyen anlamına gelmektedir. TDK’ya göre bir durumun, kişinin ya da nesnelerin otantik olarak kabul edilmesi için öncelikle onun kendisine has niteliklerini kaybetmemiş ve değiştirmemiş olması gerekir.

Otantik kelimesi bazı sözlüklere göre bohem yani yani sanatsal, yetenek dolu ve özgür yaşam anlamında da kullanılmaktadır.