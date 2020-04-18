Otobiyografi Nasıl Yazılır? Otobiyografi Başlığı Nasıl Hazırlanmalı?

Otobiyografi diğer bir ismi ile öz yaşam öyküsü anlamına gelmektedir. Bir yazarın kendi hayat hikayesini anlattığı edebi tür olarak bilinir. Genel anlamda herhangi bir kişinin kendi biyografisini yazması olarak da söylenebilir. Baştan sona kendi hikayesini ele alan kişi, bunu tıpkı kendi portresini yapan bir ressam gibi mümkün olduğu kadar gerçekçi şekilde kaleme alır. Tabii otobiyografi yazmak için ele alınması gereken bazı unsurlar söz konusudur.



Otobiyografi Nasıl Yazılır?



Otobiyografi yazma kadına iki farklı yol bulunur. Bunlardan biri kişinin kendisi hakkında özgür biçimde yazdığı kontrolsüz otobiyografidir. İkinci durum ise kişinin Kendi olay örgüsünde yoğunlaşarak yazdığı kontrolü otobiyografi olarak bilinir. Otobiyografi yazarken ise gerekli olan tüm kurallara uymak önemlidir. Aksi takdirde gerçek bir otobiyografi olarak sayılmaz.



- Öncelikle kişi kendi öyküsünü tam olarak aktarabilmek adına kendine karşı dürüst davranması gerekmektedir,

- Okuyucu gözünde otobiyografinin daha inandırıcı olabilmesi için, bazı resim ve belgelerle desteklenmelidir,

- Kronolojik sıraya mutlaka dikkat edilmelidir,

- Birinci ağızdan ele alınmalıdır,

- Doğumdan itibaren atlamadan ve yanlış bilgiler içermeden öykü yazılmalıdır,



Diğer taraftan otobiyografinin bazı özellikleri bulunur. Bu özellikleri bilerek daha dikkatli ve düzenli şekilde otobiyografi yazılabilir. Şimdi genel hatlarıyla otobiyografi ele alalım.



- Kişinin doğduğu andan itibaren yaşadıklarından oluşur,

- Kişi kendisi ile beraber yakın çevresinden ve ailesinden de bahseder,

- Tartışmalara yol açabilecek bilgiler olmamalıdır,

- Düşünsel bir plana göre yazılmalıdır,



Bu özelliklere dikkat ederek otobiyografiyi kontrollü veya kontrolsüz şekilde yazmak mümkün.



Otobiyografi Başlığı Nasıl Hazırlanmalı?



Otobiyografi kaleme alınırken başlık hazırlamak tamamen kişiseldir. Önemli olan kişinin yaşadığı hayata uygun şekilde, otobiyografi içerisinde ne anlatılmak istendiğini gösterecek bir başlık olmasıdır. Dramatik bir durum, komik bir yaşam ya da belli bir noktaya atıf üzerinden başlık hazırlamak mümkündür. Önemli olan yaşanılan hayatın anılarına sadık kalarak doğru bilgiler ışığı altında baştan sona yazmaktır.