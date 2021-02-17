Otozom Nedir? Gonozom Ve Otozom Sayısı Kaçtır?

Genellikle genler çocuklar dünyaya gelmeden önce hemen hemen her şeyin belirlenmesinde etkili olan vücut yapıları olmaktadır. Fakat bu yapıların bazıları eşeye etki ederken bazıları normal hücre üremesinde etkili olmaktadır.

Otozom Nedir?

Hücrelerin çoğalmasında ve birçok hücre organcıklarının çalışmasında otozom genler oldukça önemli olmaktadır. Bu durumun temelinde bu hücrelerin aynısında bölünerek mitos bölünme ile meyana gelmesinde kaynaklamamaktadır. Bu işlemler sırasında genellikle hücre içi elemanların veya hücrenin görevlerini etkileyeceği için önemli olmaktadır.

Otozom hücreler ve Otozom hücre bölünmeleri hemen hemen her hücrede gerçekleşmektedir. Fakat genellikle bu otozom mitoz bölünme olayları sinir hücrelerinde gerçekleşmemektedir. Bu durum daha çok gerçekleşmemesinin nedeni sinir hücrelerinin bölünmesi olmasıdır.

Gonozom ve Otozom Sayısı Kaçtır?

Genellikle bu iki hücre için önemli olan geneler oldukça farklı yerlerde işlev gördüğü bilinmektedir. Gonozom hücreler daha çok eşey hücreleri için önemli olan bir gene birimi olmaktadır. Otozomlar ise daha çok vücut hücreleri için önemli olan bir gen birimi olmaktadır.

Bu gen yapıları hücre içinde gerçekleşen işlemler sırasında farklı hızlarda ve farklı yöntemlerde üremektedirler. Genozom hücreler 23 kromozom olmaktadır çünkü bu hücreler mayoz bölünme geçirdiği bilinmektedir. Diğer otozom hücreler ise daha çok mitoz bölünme geçirdikleri için gen yapılarının hücre yapısı bozulmaması için azla değişmemesi gerekir. Bu nedenle hücrelerde bulunana kromozom sayısı 46 kromozom olarak bilinmektedir.