Oysaki Nasıl Yazılır? Oysa Ki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Oy Sa Ki Kelimesinin Doğru Yazılışı

En doğru yazılış Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alıyor. Öğrenciler ödev yaparken, sosyal yaşamda mesaj yazarken ya da bir paylaşımda bulunurken kelimenin doğru yazılışını araştırabiliyoruz. Oysaki kelimesi en çok yanlış kullanımlar arasında yer alıyor.



Oysaki Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Oysaki kelimesi TDK sözlüğüne göre birleşik yazılmalıdır. Ki ekinin kullanım alanları yazı dilinde çokça karıştırılır. Oysaki kelimesi de bu nedenle yanlış kullanılabiliyor.



Oysaki Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri



Oysaki kelimesinin cümle içinde doğru kullanımı şu şekilde olmalıdır.

“ Oysaki sen beni yanlış anlamışsın.” --> Doğru kullanım

“ Senin doğru söylediğini sanmıştım. Oysa ki yanılmışım.” --> Yanlış kullanım



Oysaki Nedir?



Oysaki bağlaç olarak kullanılan bir kelimedir. Bilmem ki, kaldı ki, demek ki anlamlarında cümle içinde yer alır.