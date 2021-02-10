10.02.2021 - 07:00 |
Özel okullara erken kayıtlar devam ediyor
Özel okullar 2021-2022 eğitim öğretim yılı için erken kayıt avantajları sunuyor. Bu okullardan biri olan Atacan Eğitim Kurumları’nda da erken kayıtlar başladı.
Okulda 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflara geçecek öğrenciler için Atacan’a giriş ve tanışma görüşmeleri yapılıyor. Okul, özellikle matematik alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Dünya genelinde uygulanan Amerika-Kanada merkezli Uluslararası Matematik Ligi’nde Türkiye ve dünya matematik başarı derecelerini elinde bulunduran kurum, 2020 yılında da dünya birinciliğini kazandı.