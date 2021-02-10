Özel okullara erken kayıtlar devam ediyor

Okulda 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflara geçecek öğrenciler için Atacan’a giriş ve tanışma görüşmeleri yapılıyor. Okul, özellikle matematik alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Dünya genelinde uygulanan Amerika-Kanada merkezli Uluslararası Matematik Ligi’nde Türkiye ve dünya matematik başarı derecelerini elinde bulunduran kurum, 2020 yılında da dünya birinciliğini kazandı.