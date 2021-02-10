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    HaberlerEğitim Haberleri Özel okullara erken kayıtlar devam ediyor
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    10.02.2021 - 07:00 |

    Özel okullara erken kayıtlar devam ediyor

    Özel okullar 2021-2022 eğitim öğretim yılı için erken kayıt avantajları sunuyor. Bu okullardan biri olan Atacan Eğitim Kurumları’nda da erken kayıtlar başladı.

    Özel okullara erken kayıtlar devam ediyor

    Okulda 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflara geçecek öğrenciler için Atacan’a giriş ve tanışma görüşmeleri yapılıyor. Okul, özellikle matematik alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Dünya genelinde uygulanan Amerika-Kanada merkezli Uluslararası Matematik Ligi’nde Türkiye ve dünya matematik başarı derecelerini elinde bulunduran kurum, 2020 yılında da dünya birinciliğini kazandı.   

     

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