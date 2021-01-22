Özer: Her fen lisesi bir ürün tescil ettirecek

Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan arasında imzalanan protokolü değerlendiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli mesafe aldıklarını belirtti. İş birliğiyle 81 ilde yönetici ve öğretmenlere fikri mülkiyet süreçleriyle eğitimler verdiklerini aktaran Özer, “Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere Fikri Mülkiyet Ofisi kurduk. Hedef olarak 100 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini koymuştuk. Bu hedefi aşarak 188 tescil sayısına ulaştık. Çok sayıda başvurunun değerlendirme aşaması da devam ediyor” dedi.

Mesleki eğitimde alınan mesafe sonrasında şimdi fen liselerinde de fikri mülkiyet konusunda önemli bir adım attıklarını ifade eden Özer, “81 ildeki tüm fen liselerinin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlenecek. Fen liselerimizde fikri mülkiyet çalışmaları için çalışma odaları oluşturacağız. 2021 yılında her bir fen lisemizin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefliyoruz” diye konuştu.