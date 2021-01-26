Özgüven Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Öz Güven Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Bazı kelimelerin yazım hataları yapılarak metinlerde yer alması anlam bozukluğuna sebep olduğu için doğru yazım konusu öncelikli olarak incelenmeli. Özellikle özgüven kelimesinin doğru yazımı oldukça önemlidir. TDK verilerine göre de özgüven kelimesinin en çok hata yapılan kelime olduğu ve doğru yazımının bir an önce öğrenilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu açıdan kelimelerin doğru kullanımı hakkında sizin için bilgileri derledik.
Özgüven kelimesi birçok alanda bitişik yazılırken birçok alanda da ayrı bir şekilde yazılıyor. Hangi yazım türünün doğru olduğu konusu da sık sık gündeme geliyor. Ayrıca özgüven nasıl yazılır sorusu da merak konusu haline geldi. Özgüven kelimesinin doğru yazım şeklinin öğrenilmesi zengin metin içeriklerinin geliştirilmesi için son derece önemlidir.
Özgüven Nasıl Yazılır?
Özgüven kelimesi birçok kişinin bitişik yazdığı bir kelime olarak değerlendiriliyor. Fakat TDK verilerine göre bu kelimenin ayrı yazılması daha doğru olarak kabul ediliyor.
TDK'ya Göre Öz Güven Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre özgüven kelimesinin doğru yazımı öz güven şeklindedir. Bitişik yazımı hatalı olarak kabul ediliyor. Özgüven kelimesinin doğru yazımı öz güven şeklindedir.
Yeni gelen birine göre öz güveni oldukça yüksek.