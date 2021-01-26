Özgüven Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Öz Güven Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Özgüven kelimesi birçok alanda bitişik yazılırken birçok alanda da ayrı bir şekilde yazılıyor. Hangi yazım türünün doğru olduğu konusu da sık sık gündeme geliyor. Ayrıca özgüven nasıl yazılır sorusu da merak konusu haline geldi. Özgüven kelimesinin doğru yazım şeklinin öğrenilmesi zengin metin içeriklerinin geliştirilmesi için son derece önemlidir.



Özgüven Nasıl Yazılır?



Özgüven kelimesi birçok kişinin bitişik yazdığı bir kelime olarak değerlendiriliyor. Fakat TDK verilerine göre bu kelimenin ayrı yazılması daha doğru olarak kabul ediliyor.



TDK'ya Göre Öz Güven Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre özgüven kelimesinin doğru yazımı öz güven şeklindedir. Bitişik yazımı hatalı olarak kabul ediliyor. Özgüven kelimesinin doğru yazımı öz güven şeklindedir.



Yeni gelen birine göre öz güveni oldukça yüksek.