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    HaberlerEğitim Haberleri Özyeğin, girişimci gençler yetiştiriyor
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    09.08.2020 - 07:00 |

    Özyeğin, girişimci gençler yetiştiriyor

    Araştırma temelli girişimcilik üniversitesi olarak topluma fayda sağlayan çalışmalar yapma hedefiyle eğitime başlayan ve 3. Kuşak Üniversite misyonunu sahiplenen Özyeğin Üniversitesi, burslardan uzaktan eğitime kadar öğrencilere birçok olanak sunuyor.

    Özyeğin, girişimci gençler yetiştiriyor

    Sektörel Eğitim Programı ile üniversite, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 ve 2019’a göre “Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler” sıralamasında iki kez birinci oldu.

    2015’te başlattığı “Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı” ile her yıl başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı öğrencilere dünya standartlarında eğitimin kapılarını açan Özyeğin, ÜniAr’ın araştırmasına göre salgında uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten 5 vakıf üniversitesi arasında yer aldı.

    Ankara'daki sokak köpeklerinin İnci Abla'sı!İnci Aksoyoğlu (60) Ankara Eryaman'da, 15 yıl önce kurduğu barınakta 355 tane sokak köpeğine bakıyor.
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