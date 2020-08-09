Özyeğin, girişimci gençler yetiştiriyor

Sektörel Eğitim Programı ile üniversite, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 ve 2019’a göre “Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler” sıralamasında iki kez birinci oldu.

2015’te başlattığı “Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı” ile her yıl başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı öğrencilere dünya standartlarında eğitimin kapılarını açan Özyeğin, ÜniAr’ın araştırmasına göre salgında uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten 5 vakıf üniversitesi arasında yer aldı.