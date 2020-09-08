P Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? P Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
P harfi ile dünya üzerinde birçok ülke ve şehir ismi bulunmaktadır. Yazımızın devamında P harfi ile başlayan tüm ülkeler bulundukları kıtayla ve başkentiyle, şehirler ise yer aldıkları ülkeyle sizler için listelenmiştir.
Dünyanın 7 farklı kıtasının neredeyse hepsinde P harfi ile başlayan ülkelere ve şehirlere rastlamak mümkündür. Bazı ülkelerde ise P harfi ile başlayan şehir hiç yoktur. Ayrıca Antarktika Kıtasında ülke bulunmadığı için P harfiyle başlayan ülkeler ve şehirler listesine girmemektedir.
P Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
Dünyada P harfi ile başlayan 10 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler başkentleriyle ve kıtalarıyla birlikte şu şekildedir:
Portekiz’in Lizbon (Avrupa ve Afrika)
Peru’nun Lima (Güney Amerika)
Porto Riko’nun San Juan (Kuzey Amerika)
Paraguay’ın Asuncion (Güney Amerika)
Pakistan’ın İslamabad (Asya)
Palau’nun Ngerulmud (Okyanusya)
Papua Yeni Gine’nin Port Moresby (Okyanusya)
Pitcairn Adaları’nın Adamstown (Okyanusya)
Panama’nın Panama (Kuzey Amerika)
Polonya’nın Varşova (Avrupa)
Türkiye’de P Harfi İle Başlayan Şehirler
Ülkemizde bulunan 81 il içerisinde P harfi başlayan bir il bulunmamaktadır. Ancak P harfi ile başlayan ilçeler mevcuttur.
Dünyada P Harfi İle Başlayan Şehirler
Dünyada farklı kıta ve şehirlerde yaklaşık 400 tane P harfi ile başlayan şehir vardır. Farklı ülkelerde aynı isme ait şehirlere de rastlanmaktadır. En çok bilinen şehirler aşağıda belirtilmiştir.
Amerika Kıtasında yer alanlar;
Porterville
Port Walter
Portage Creek
Port Williams
Port Townsend
Port San Juan
Port Oceanic
Port Lions
Port Johnson
Port Huron
Port Hueneme
Port Heiden
Port Graham
Port Frederick
Port Clarence
Port Bailey
Port Angeles
Port Alsworth
Port Alice
Port Alexander
Porcupine Creek
Poplar Bluff
Pope Vanoy
Pontiac
Ponca City
Pompano Beach
Polk Inlet
Polacca
Point Lookout
Point Lay
Point Hope
Point Baker
Pocatello
Pocahontas
Plymouth
Pleasanton
Pleasant Harbour
Plattsburgh
Platinum
Plainview
Placerville
Pittsfield
Pittsburgh
Pine Ridge
PilPickensot Point
Pack Creek
Pagosa Springs
Palestine
Asya Kıtasında yer alanlar:
Port Blair
Panzhihua
Porbandar
Pontianak-Borneo Island
Pohang
Pingtung
Afrika Kıtasında yer alanlar:
Port Sudan
Pilanesberg
Phalaborwa
Pindiu
Port Said
Port Harcourt
Picton
Port Elizabeth
Port Bergé
Port Alfred
Porgera
Plettenberg Bay
Peshawar
Okyanusya Kıtasında yer alanlar:
Port Stephens
Port Macquarie
Port Lincoln
Port Hedland
Port Fitzroy
Perth
Avrupa Kıtasında yer alanlar:
Paderborn
Palermo
Pescara
Port Ellen
Panarea
Pantelleria
Paris
Parma
Paros Island
Peenemünde
Pori
Périgueux
Perpignan
Pescara
Petrozavodsk
Pisa
Plovdiv