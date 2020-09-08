P Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? P Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Dünyanın 7 farklı kıtasının neredeyse hepsinde P harfi ile başlayan ülkelere ve şehirlere rastlamak mümkündür. Bazı ülkelerde ise P harfi ile başlayan şehir hiç yoktur. Ayrıca Antarktika Kıtasında ülke bulunmadığı için P harfiyle başlayan ülkeler ve şehirler listesine girmemektedir.



P Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



Dünyada P harfi ile başlayan 10 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler başkentleriyle ve kıtalarıyla birlikte şu şekildedir:

Portekiz’in Lizbon (Avrupa ve Afrika)

Peru’nun Lima (Güney Amerika)

Porto Riko’nun San Juan (Kuzey Amerika)

Paraguay’ın Asuncion (Güney Amerika)

Pakistan’ın İslamabad (Asya)

Palau’nun Ngerulmud (Okyanusya)

Papua Yeni Gine’nin Port Moresby (Okyanusya)

Pitcairn Adaları’nın Adamstown (Okyanusya)

Panama’nın Panama (Kuzey Amerika)

Polonya’nın Varşova (Avrupa)



Türkiye’de P Harfi İle Başlayan Şehirler



Ülkemizde bulunan 81 il içerisinde P harfi başlayan bir il bulunmamaktadır. Ancak P harfi ile başlayan ilçeler mevcuttur.





Dünyada P Harfi İle Başlayan Şehirler



Dünyada farklı kıta ve şehirlerde yaklaşık 400 tane P harfi ile başlayan şehir vardır. Farklı ülkelerde aynı isme ait şehirlere de rastlanmaktadır. En çok bilinen şehirler aşağıda belirtilmiştir.



Amerika Kıtasında yer alanlar;

Porterville

Port Walter

Portage Creek

Port Williams

Port Townsend

Port San Juan

Port Oceanic

Port Lions

Port Johnson

Port Huron

Port Hueneme

Port Heiden

Port Graham

Port Frederick

Port Clarence

Port Bailey

Port Angeles

Port Alsworth

Port Alice

Port Alexander

Porcupine Creek

Poplar Bluff

Pope Vanoy

Pontiac

Ponca City

Pompano Beach

Polk Inlet

Polacca

Point Lookout

Point Lay

Point Hope

Point Baker

Pocatello

Pocahontas

Plymouth

Pleasanton

Pleasant Harbour

Plattsburgh

Platinum

Plainview

Placerville

Pittsfield

Pittsburgh

Pine Ridge

PilPickensot Point

Pack Creek

Pagosa Springs

Palestine

Asya Kıtasında yer alanlar:

Port Blair

Panzhihua

Porbandar

Pontianak-Borneo Island

Pohang

Pingtung

Afrika Kıtasında yer alanlar:

Port Sudan

Pilanesberg

Phalaborwa

Pindiu

Port Said

Port Harcourt

Picton

Port Elizabeth

Port Bergé

Port Alfred

Porgera

Plettenberg Bay

Peshawar

Okyanusya Kıtasında yer alanlar:

Port Stephens

Port Macquarie

Port Lincoln

Port Hedland

Port Fitzroy

Perth

Avrupa Kıtasında yer alanlar:

Paderborn

Palermo

Pescara

Port Ellen

Panarea

Pantelleria

Paris

Parma

Paros Island

Peenemünde

Pori

Périgueux

Perpignan

Pescara

Petrozavodsk

Pisa

Plovdiv