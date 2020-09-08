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    08.09.2020 - 01:38 |

    P Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? P Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    P harfi ile dünya üzerinde birçok ülke ve şehir ismi bulunmaktadır. Yazımızın devamında P harfi ile başlayan tüm ülkeler bulundukları kıtayla ve başkentiyle, şehirler ise yer aldıkları ülkeyle sizler için listelenmiştir.

    P Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? P Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünyanın 7 farklı kıtasının neredeyse hepsinde P harfi ile başlayan ülkelere ve şehirlere rastlamak mümkündür. Bazı ülkelerde ise P harfi ile başlayan şehir hiç yoktur. Ayrıca Antarktika Kıtasında ülke bulunmadığı için P harfiyle başlayan ülkeler ve şehirler listesine girmemektedir.

    P Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    Dünyada P harfi ile başlayan 10 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler başkentleriyle ve kıtalarıyla birlikte şu şekildedir:

    Portekiz’in Lizbon (Avrupa ve Afrika)

    Peru’nun Lima (Güney Amerika)

    Porto Riko’nun San Juan (Kuzey Amerika)

    Paraguay’ın Asuncion (Güney Amerika)

    Pakistan’ın İslamabad (Asya)

    Palau’nun Ngerulmud (Okyanusya)

    Papua Yeni Gine’nin Port Moresby (Okyanusya)

    Pitcairn Adaları’nın Adamstown (Okyanusya)

    Panama’nın Panama (Kuzey Amerika)

    Polonya’nın Varşova (Avrupa)

    Türkiye’de P Harfi İle Başlayan Şehirler

    Ülkemizde bulunan 81 il içerisinde P harfi başlayan bir il bulunmamaktadır. Ancak P harfi ile başlayan ilçeler mevcuttur.


    Dünyada P Harfi İle Başlayan Şehirler

    Dünyada farklı kıta ve şehirlerde yaklaşık 400 tane P harfi ile başlayan şehir vardır. Farklı ülkelerde aynı isme ait şehirlere de rastlanmaktadır. En çok bilinen şehirler aşağıda belirtilmiştir.

    Amerika Kıtasında yer alanlar;

    Porterville

    Port Walter

    Portage Creek

    Port Williams

    Port Townsend

    Port San Juan

    Port Oceanic

    Port Lions

    Port Johnson

    Port Huron

    Port Hueneme

    Port Heiden

    Port Graham

    Port Frederick

    Port Clarence

    Port Bailey

    Port Angeles

    Port Alsworth

    Port Alice

    Port Alexander

    Porcupine Creek

    Poplar Bluff

    Pope Vanoy

    Pontiac

    Ponca City

    Pompano Beach

    Polk Inlet

    Polacca

    Point Lookout

    Point Lay

    Point Hope

    Point Baker

    Pocatello

    Pocahontas

    Plymouth

    Pleasanton

    Pleasant Harbour

    Plattsburgh

    Platinum

    Plainview

    Placerville

    Pittsfield

    Pittsburgh

    Pine Ridge

    PilPickensot Point

    Pack Creek

    Pagosa Springs

    Palestine

    Asya Kıtasında yer alanlar:

    Port Blair

    Panzhihua

    Porbandar

    Pontianak-Borneo Island

    Pohang

    Pingtung

    Afrika Kıtasında yer alanlar:

    Port Sudan

    Pilanesberg

    Phalaborwa

    Pindiu

    Port Said

    Port Harcourt

    Picton

    Port Elizabeth

    Port Bergé

    Port Alfred

    Porgera

    Plettenberg Bay

    Peshawar

    Okyanusya Kıtasında yer alanlar:

    Port Stephens

    Port Macquarie

    Port Lincoln

    Port Hedland

    Port Fitzroy

    Perth

    Avrupa Kıtasında yer alanlar:

    Paderborn

    Palermo

    Pescara

    Port Ellen

    Panarea

    Pantelleria

    Paris

    Parma

    Paros Island

    Peenemünde

    Pori

    Périgueux

    Perpignan

    Pescara

    Petrozavodsk

    Pisa

    Plovdiv

     

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