Palyaço Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Palyanço Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Palyaço, özellikle sirk ve panayır alanlarında rastlanabilecek yüzü boyalı, kendine has bir kıyafeti olan amacı insanları güldürmek olan oyunculardır.



Palyaço Nasıl Yazılır?



Palyaço yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında üst sıralardadır. Palyaço kelimesi genellikle palyanço olarak yazılıp ve telaffuz edilse de doğru yazım şekli değildir. Birçok kişinin yaptığı harf hatası kelimenin yanlış yazılmasına neden olmaktadır. Yazım sırasında sık hata yapılan palyaço nasıl yazılır sorusunu sizler için araştırdık. Kelimenin doğru yazılış şekli palyaço olmalıdır.



TDK'ya Göre Palyanço Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Kelimelerin en doğru yazılış şekline ulaşabilmek için TDK üzerinden araştırılmalıdır. TDK üzerinden palyanço kelimesi araştırıldığında hatalı yazım olarak görülmektedir. TDK 'ya göre kelimenin doğru yazılış şekli palyaço olmalıdır.