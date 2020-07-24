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    HaberlerEğitim Haberleri Pandemi adayların tercihini etkilemedi
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    24.07.2020 - 07:00 |

    Pandemi adayların tercihini etkilemedi

    MEF Üniversitesi, Türkiye’nin farklı yerlerinden bu yıl YKS’ye giren 1628 adaya telefon görüşmesiyle pandeminin üniversite tercihlerine etkisiyle ilgili bir anket yaptı.

    Pandemi adayların tercihini etkilemedi

     

    Türkiye’nin 43 farklı şehrinden, 17-26 yaş arası üniversite tercihi yapacak adaylara yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar şöyle:

    - Adayların yüzde 72’si pandemi sonrası tercihlerini yaparken, pandemi öncesi gündemlerinde olmamasına rağmen “üniversitelerin online eğitim kabiliyetleri”ne bakarak tercih yapacak.

    - Yüzde 18’i üniversitelerin online eğitim kabiliyetinin önemli olmayacağını belirtirken sadece yüzde 10’u bu konuda kararsız olduğunu aktardı.

    - Adayların yüzde 79’u “Pandemi sonrası tercihlerimde bir değişim olmadı, ikamet ettiğim şehrin dışında bir üniversite tercih edebilirim” derken yüzde 6’sı “Pandemi sonrası şehir dışında bir üniversite yazmamaya karar verdim” ve yüzde 15’i “Ben zaten şehir dışı tercih yapmayacaktım” dedi.

    - Anketin yüzde 43’ünü oluşturan üç büyük şehirden katılımcıların yüzde 58’i “Pandemi sonrası bir değişim olmadı, şehir dışı üniversite tercihi yapacağım” dedi. Yüzde 13’ü kararlarının pandemiyle değiştiğini ifade ederken yüzde 29’u ise pandemi öncesinde de şehir dışı yazmayacağını iletti.  

    - Adayların yüzde 14’ü “Pandemi öncesi düşündüğüm meslek tercihini pandemi sonrası değiştirdim” derken yüzde 86’sı “Meslek tercihimde bir değişim olmadı” dedi. Meslek tercihinde değişim yaptığını ileten adaylar, sağlık programlarını tercih edeceklerini belirttiler.

    Online eğitimi inceleyecekler

    Anketle ilgili bilgi veren MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Anket bize gösteriyor ki bu yıl adayların çok büyük bir kısmı tercihlerinde üniversitelerin online eğitim kabiliyetini inceleyecek. Mevcut üniversite öğrencileri de bu yıl kendi üniversitelerinin gerçekleştirdiği online eğitim sürecini ve kalitesini değerlendirecek. Pandemi tüm dünyaya birçok şeyle birlikte online eğitimi de öğretti” dedi.

    Üniversitelerin eğitim-öğretimle ilgili altyapılarına daha çok önem vereceği, online eğitim üzerine daha çok kafa yoracağı bir sürece girildiğini kaydeden Şahin, “MEF Üniversitesi olarak kurulduğumuzdan bu yana uyguladığımız Flipped Learning (ters yüz öğrenme), Aktif Öğrenme, Dijital Öğrenme ve son üç yıldır uyguladığımız Adaptif Öğrenme (Yapay Zeka Destekli Kaynaklarla) ile yükseköğretime yenilikler getiren çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.  

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