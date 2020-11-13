Pandemi gölgesinde ara tatil başlıyor

Koronavirüs gölgesinde yaklaşık iki ay önce açılan okullar, henüz taşlar yerine oturmadan bugünden itibaren 9 günlük ara tatile giriyor. 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül’de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime geçildi. 5 Ekim’de meslek liselerinde uygulamalı dersler kapsamında, 12 Ekim’de ilkokul 2, 3, 4, 8, lise hazırlık ve 12. sınıflarda; 2 Kasım’da da 5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. 6, 7 ile 10 ve 11. sınıflar, öğretmenlerin verdiği canlı dersler ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA TV üzerinden eğitime uzaktan devam ettiler. Müfredatın yetişmesi için çoğu sınıfta akşam geç saatlere kadar, hafta sonları dahil canlı dersler yapıldı.

Bu süreçte gün boyu televizyon ve bilgisayar ekranına bakmak zorunda kalan, fiziksel hareketleri sınırlanan, arkadaşlarıyla iletişim kuramayan öğrenciler çok yoruldu. O nedenle ara tatili iple çekiyorlardı.

‘Dışarıda temkinli olun’

Dinlenmenin yanı sıra derslerdeki eksikleri kapatmak, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmak için tatiller önemli bir zaman. Bir haftalık tatilin pandemi kuralları çerçevesinde, planlı bir şekilde geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanların verimli tatil için öğrenci ve ailelere birçok önerisi var. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik ve Lise Koordinatörü Sibel İzgiman, tatilde, öğrencilerin, özellikle fizyolojik olarak dinlenmesini, sağlıklı beslenmesini ve spor yapmasını öneriyor ve dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:

Anlama kabiliyetini, hayal gücünü, fikir yürütme becerilerini ve kültürel bilgileri geliştirdiği için öğrencilere tatilde kitap okumalarını öneriyoruz. Evde okuma saati düzenleyip, aileler herkesin kendi seçtiği kitabı okumasını sağlayabilirler.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi; kendilerine uygun bir gelecek planlaması için önemli. Bu nedenle ilgi alanlarına yönelik etkinlikler planlanabilir.

Tatilde öğrenciler, uyku saatlerini değiştirmemeli. Okula dönüş sürecinde uyumlarının kolay olması için bu önemli.

Tatil, sınav grubu öğrencilerinin sınava hazırlık süreçlerini gözden geçirmek, varsa eksik yönlerine yönelik çalışma yapmak amacıyla iyi bir fırsat.

Konu tekrarı yapabilirler, öğrendikleri konularla ilgili soru çözebilirler. Daha önce çözdükleri deneme sınavı kitapçıklarını inceleyebilirler.

Öğrenciler, sınırsızca televizyon izlemek veya dijital araçlarla zaman geçirmek isteyebilir. Teknolojik araçların kullanımı belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşmeli.

‘Ekran süresi azaltılmalı’’



Küçük yaş grubu öğrencilerine verilen online eğitimlerin onların ekran başında kalma sürelerini uzattığına dikkat çeken Era Kolejleri Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Gülçin Aşkın Çetin, bu sürecin bazı öğrencileri olumsuz etkilediğini söylüyor. Ara tatilin ekran sürelerinin azaltılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Çetin, “Bu dönemde öğrenciler mümkün oldukça hobilerine yönelmeli ve açık havada bulunabildikleri sürede fiziksel aktivite yapmalı. Online eğitim sürecinde sosyallikten uzaklaşmaları aynı zamanda dikkat ve odaklanma sürelerini de azaltmış ve duygusal olarak da çocukları etkilemiştir” diyor.

Açıkhava etkinliklerinin yapılmasını öneren Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Yılmaz da sınıf seviyesine göre 30 dakikadan, 3 saate kadar, günün belirli bir bölümünün, derslerin tekrarına ayrılması gerektiğini vurguluyor.



‘Zaman yönetimi önemli’



Tüm öğrencilere dinlenmelerini, tatillerini keyif aldıkları, ilgi duydukları hobilerine yoğunlaşarak geçirmelerini öneren Teknoloji ve İnsan Kolejleri (TİNK) Kurucusu Zeynep Dereli, “Elbette ders tekrarlarını da yapmaları çok önemli çünkü öğrenme kayıplarının da yoğunlaştığı bir süreçten geçiyoruz. O nedenle zaman yönetimini iyi yapmaları önem kazanıyor” diyor.



İlkokul birinci sınıf öğrencileri için öğrendiklerini tekrar etmelerinin tatilde öğrenme kayıplarını en aza indirecek tek yöntem olduğunu vurgulayan Dereli, her yaş grubunda olduğu gibi bu öğrencilerin de dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. İlkokul birdeki bir çocuğun zaman yönetimini kendisinin yapmasının çok zor olduğunu ifade eden Dereli, ailelerin çocukların ders tekrarı ile dinlenme, oyun ve eğlence zamanını iyi dengelemeleri gerektiğini söylüyor.