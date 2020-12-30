Pandemide çocuklardaki kilo artışına dikkat

Uzun dönem evde kalma nedeniyle çocukların da sıklıkla bir şeyleri atıştırma isteği duyduğunu hatırlatan Uzel, çocuklardaki kilo artışının önlenmesi gerektiğini belirtti ve ekledi: “Ders aralarında hareket etmeleri teşvik edilmeli. Bunu sağlamak için de mümkünse çocuklarla birlikte egzersiz yaparak onlara rol model olunmalı. Fiziksel aktivitesiz geçen sürede oksijenin yeteri kadar alınmamasından dolayı dikkat eksikliği, algıda gecikme ya da kısa süreli unutkanlık gibi problemler de ortaya çıkmakta. Bu nedenle çocukların haftada en az 3 kez olmak üzere günde yarım ile bir saat arasında egzersiz yapması gerekmekte.”



Ana öğünlerin atlanmadığı bir yeme düzeninin de önemine dikkat çeken Uzel, ders aralarında tüketilebilecek ürünleri ise şöyle sıraladı: “Yoğurt ve kefir gibi fermente gıdalar, tahıllı yiyecekler, kavrulmamış kuruyemişler, meyve gibi tokluk hissini uzun tutan yiyecekler tercih edilmeli, yağ ve şeker içeriği yüksek yiyeceklerin kontrollü tüketilmesine dikkat edilmeli. Protein ve sebze ihmal edilmemeli. Su tüketimi de yeterli miktarda sağlanmalı. Vitamin ve mineraller uzman görüşü alınarak kullanılmalı.”