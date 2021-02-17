Panslavizm Nedir? Tarihte Panslavizm Politikası Hangi Ülkeleri Olumsuz Etkilemiştir?

Panslavizm politikası, Rusya'nın başlatmış olduğu bir düşüncedir. Bu düşünceden etkilenen topluluklar isyan etmeye başlayarak bağlı oldukları devletlerden kopmaya başlamışlardır.

Panslavizm Nedir?

Panslavizm, Rusya'nın ortaya çıkarmış olduğu ve Slav olan toplulukları tek bir çatı altında toplama amacıyla uygulanan bir politikadır. Rusya, kurulduğu günden beri güçlü olmayı amaç edinmiş olan bir devlettir. Bu amacı doğrultusunda bulunduğu bölgelerde tek hakimiyet sahibi olmaya çalışmıştır. Panslavizm politikası da bu amaç doğrultusunda ortaya çıkmış ve yayılarak devam etmiştir.

Rusya, Osmanlı Devleti gibi önemli devletlerin güçlenmesini hiçbir zaman istememiştir. Bundan dolayı güçlü devletleri yıkmak için birçok politika ortaya çıkarmıştır. En başarılı politikalardan biriside Panslavizm olmuştur. Bu politikasında büyük ölçüde başarılı olmuştur. Çok sayıda topluluğu isyana teşvik ederek ayaklanmalarına neden olmuştur. Bu ayaklanma ise bütün dengeleri değiştirmiş ve güçlü devletlerin gücünü kaybetmesine neden olmuştur.

Tarihte Panslavizm Politikası Hangi Ülkeleri Olumsuz Etkilemiştir?

Ruslar, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa kesiminde bulunan çeşitli Slav toplulukları tek çatı altında toplamak istemiştir. Bu amaçla yaydığı politikadan çok sayıda topluluk etkilenmiştir. Bu topluluklar isyan ederek bağlı oldukları devletlerden kopmaya başlamışlardır.

Panslavizm politikasının yarattığı olumsuz etkileri en çok Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yaşamıştır. Bu devletlerin içinde bulunan Slavlar isyan ederek kopmaya başlamışlardır. Karadağ ve Sırbistan gibi birçok devlet Osmanlı'dan ayrılmıştır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yıkılmasındaki en büyük nedenlerden biriside Panslavizm politikası olmuştur.