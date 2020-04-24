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    HaberlerEğitim Haberleri Pantolon Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Pantolon Mu Yoksa Pantalon Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
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    24.04.2020 - 03:18 |

    Pantolon Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Pantolon Mu Yoksa Pantalon Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    İçerisindeki bir harf yüzünden en çok karıştırılan kelimeler arasında pantolon geliyor. Bu kelime adına doğru yazımı için TDK üzerinden pek çok kişi araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, pantolon nasıl yazılır? TDK Sözlük'te pantolon mu yoksa pantalon olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Pantolon Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Pantolon Mu Yoksa Pantalon Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Bu kelimenin Türk Dil Kurumundaki doğru yazılışı ‘pantolon’ biçiminde öne çıkıyor. Bu yazımı ile beraber tek başına ya da farklı cümleler içerisinde kullanabilirsiniz.

    Pantolon TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na uygun şekilde doğru yazımı ‘pantolon’ olarak değerlendiriliyor. Bu doğru yazılışı ile beraber gündelik yaşam içerisinde amaca uygun şekilde değerlendirmemiz mümkün.

    Pantolon (doğru)
    Pantalon (yanlış)

    Pantolon Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Doğru yazılışı ile beraber pantolon kelimesinin cümle içerisinde örneklendirmek mümkün.

    ‘’Odanın içinde pantolonu bulamıyorum.’’

    ‘’Pantolonum ütüsüz kalmış.’’

    Pantolon Nedir?

    Pantolon kelimesinin anlamı ‘Belden başlayan ve genel olarak ayak bileklerine kadar inen giysi’ şeklinde tabir edilmektedir. Hem erkek hem de kadınlar için kullanılan en önemli giyim parçaları arasındadır. Doğru yazılışı ile pantolon kelimesi üzerinden sözcüğü kullanabilirsiniz.

     

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