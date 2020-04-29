Paranoya Ve Paranoyak Ne Demek? Tdk'da Paranoya Kelimesinin Anlamı Nedir?

Paranoya Fransızca bir kelimedir. Dilimize Fransızcadan girmiş bir kelime olan paranoya birçok kişinin farkına bile varmadığı bir hastalık türüdür.



Paranoya ve Paranoyak Ne Demek?



Paranoya kelimesi günümüzde çok sık kullanılır. Cümle içerisinde kullanılmasından dolayı anlamı merak uyandırmaktadır. Paranoya kelimesinin anlamı bir ruh hastalığıdır. Bu hastalık abartı derecede gurur ve kuşku, sanrı, güvensizlik ve bencillik ile belli olan bir hastalıktır. Paranoyak ise paranoya tutulmuş kişiler için kullanılan bir kelimedir.



TDK'da Paranoya Kelimesinin Anlamı Nedir?



Dilimizde bulunan kelimelerin anlamlarını Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Paranoyak kelimesinin anlamı ise paranoya hastalığına yakalanan kişilere denir. Paranoya kelimesinin anlamı da Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Paranoya kelimesinin anlamı sözlüklerde şu şekilde belirtilmiştir:



- Abartı gurur, kuşku, sanrı, güvensizlik ve bencillik ile ilgili olan bir ruh hastalığıdır.



Paranoya Hezeyanlar ile özdeşleşen bir hastalıktır. Sağlıklı kişiler çevresinde yaşanan olaylar karşısında ilk olarak mantık süzgecinden geçirerek davranırlar. Kişilerin bu yetenekleri bozulduğu zaman paranoya hastalığı ortaya çıkar. Bu kişiler kendisi ile ilgili sürekli komploların var olduğunu düşünür ve düşünce sonrası kendilerine zarar verirler. Bu durum ise kişilerin çevresindeki kişileri oldukça fazla rahatsız eder.