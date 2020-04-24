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    24.04.2020 - 21:22 |

    Payitaht Ne Demek? TDK'ya Göre Payitaht Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Payitaht kelimesi günlük hayatta sıkça karşımıza çıkar. Özellikle tarih konulu dizi ve filmlerin yaygınlaşması ile kullanımı daha da artmıştır. Kelimenin kökeni aslında çok eskilere dayanır. Payitaht kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenerek, günlük hayatınızda konuşurken ya da yazarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte, payitaht kelimesine ait tüm detaylar.

    Payitaht Ne Demek? TDK'ya Göre Payitaht Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Payitaht kelimesinin anlamı aslında çok bilindik ve nettir. Kelimenin anlamını öğrenerek eski dil kullanılan dizilerde, filmlerde, kitaplarda aslında hangi anlama yönelik kullanıldığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Payitaht kelimesi köken olarak Farsçadan gelmektedir. Farsça pay ayak demektir, taht da bildiğimiz anlamında kullanılmaktadır. Yani pay-i taht, tahtın ayağı, tahtın bulunduğu yer demektir.

    Payitaht Nedir?

    Payitaht kelimesi, pay ve taht kelimelerinin birleşiminde oluşur ve başkent anlamını taşır. Özellikle eski dizi ve filmlerde Anadolu'nun ovalarından payitahta geçiyorduk ve benzeri cümleleri çok duyarız. Geçilen bu yer aslında dönemin başkentini ifade eder. Osmanlı döneminde padişahlık sistemi olduğu için başkente tahtın bulunduğu yer denmiştir.

    TDK'ya Göre Payitaht Nedir?

    TDK'ya göre de payitaht başşehir, başkent anlamını taşır.

     

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