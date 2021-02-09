Pençik Sistemi Nedir, Amaçları Nelerdir? Pençik Sistemi Ne Zaman Kuruldu Ve Kaldırıldı?

Osmanlıca Arapça, Farsça ve Eski Türkçeden oluşan bir dildir. Pençik sistemi de adını Farsça kökenli Penç ve Yek kelimelerinden alır. Beşte Bir anlamına gelen sözcük, her beş esirden birinin Osmanlı Devletinin askeri yapılması anlamına gelir.



Pençik Sistemi Nedir?



Pençik Sistemi, savaş sırasında esir düşen askerlerin Osmanlı İmparatorluğunun ordusuna katılmasını sağlayan bir sistemdir. Her 5 askerden biri, gönüllülük esasına dayanarak Osmanlı Ordusuna alınıyordu. Fakat öncesinde Edirne ve Balkanlarda Müslüman bir ailenin yanına verilmesi gerekiyordu.



Bundaki amaç Osmanlı Devleti için savaşacak askerin İslam dinini Türk örf ve adetleri ile birlikte bilmesiydi.



Pençik Sisteminin Amaçları Nelerdir?



Pençik sisteminin temel amacı Osmanlı Ordusunun asker ihtiyacını karşılamaktı. Gaza anlayışıyla yapılan savaşlarda düşman ordunun askerlerini Müslüman yapmak da temel amaçlar arasında yer alıyordu.



Pençik Sistemi Ne Zaman Kuruldu?



Pençik sistemi, Osmanlı Devletinin3. padişahı olan I. Murad tarafından uygulanmaya başlamıştır.



1369 yılında Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı orduları karşı karşıya geldi. Macar Krallığına Bulgar İmparatorluğu desteklemiş olsa da savaş Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle sonuçlandı. Pençik sistemi ilk kez, tarihe Sırpsındığı Savaşı olarak geçen savaşta uygulandı.



Pençik Sistemi Ne Zaman Kaldırıldı?



İlk kez I. Murad döneminde uygulanan sistem, yaklaşık 500 yıl sürdü. Sultan II. Mahmud döneminde, Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile birlikte hem pençik hem de devşirme sistemi sona erdi.