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    29.04.2020 - 19:22 |

    Perspektif Ne Demek? Tdk'ya Göre Perspektif Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Perspektif kelimesi anlamı ve doğru yazılışı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Perspektif kelimesinin anlamı TDK sözlüklerinde bulmak mümkündür. Peki Perspektif ne demek? TDK'ya göre perspektif kelimesinin anlamı nedir? Sizlere perspektif ile ilgili konuyu detayları ile derledik.

    Perspektif Ne Demek? Tdk'ya Göre Perspektif Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Perspektif kelimesi köken itibari ile Fransızca bir kelimedir. Dilimize Fransızca dilinden geçmiş bir kelimedir. Perspektif kelimesi ise bakış açısı manasına gelmektedir.

    Perspektif Ne Demek?

    Dilimizde bazı kelimelerin anlamları bilinmemektedir. Bu sebeple cümle içerisinde çoğu zaman yanlış anlamda kullanılırlar. Fransızcadan dilimize geçmiş olan perspektif kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Perspektif kelimesi nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı anlamına gelir. Ayrıca perspektif kelimesi görünge ve bakış açısı manasına da gelmektedir.

    TDK'ya Göre Perspektif Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Perspektif kelimesi anlamı çoğu kişi tarafından merak uyandıran bir kelimedir. Fransızca kökenli bir kelime olan Perspektifin Türkçe karşılığı ise bakış açısı kelimesidir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre perspektif kelimesi birkaç mana barındırmaktadır. Perspektif kelimesinin sözlük anlamı şu şekildedir:

    - Görünge
    - Bakış açısı
    - Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı

    Bunun dışında perspektif kelimesi yabancı kökenli bir kelime olduğu için anlamı dışında yazım yanlışında da çok hatalar yapılmaktadır. Oysa kelimelerin doğru yazılışları TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. Perspektif kelimesi çoğu zaman ''perspektik'' veya ''pesrpektif'' şeklinde yazılmaktadır. Bu bir yazım yanlışıdır. Perspektif kelimesi ''perspektif'' olarak yazılır.

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