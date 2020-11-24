Pes etmeyen öğretmenler!

İzmir, İstanbul ve Diyarbakır’da günler süren çekimlerde kameranın karşısına geçenler ise öğrenciler oldu. “Kendi Hikâyeni Yaz” sloganıyla hayata geçirilen filmlerde bu yıl; Diyarbakır’ın Kumrucuk Köyü’nde yaşayan Azra Tosun, kara tahta ve sıralardan oluşan bir sınıftan ibaret okulu, bir yaşam, bilim ve sanat merkezine çeviren köy öğretmeni Hasan Kartal’ı anlattı. 10 yaşındaki Azra, öğretmeni Kartal’ı şöyle anlatıyor: “Öğretmenim bize mutlu olmayı öğretiyor. Ben de öğretmen olacağım, köy çocuklarının hayallerini gerçekleştireceğim. Çünkü çocukların hayalleri gerçek olmalı.”

İzmir’de otizmli opera bölümü öğrencisi Recep Ege Altıncıoğlu da, kendisini konservatuvara ve dünya birinciliğine taşıyan Müzik öğretmeni Orçun Berrakçay’ı anlattı.