Pisuvar Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Pisuar Mı Yoksa Pisuvar Olarak Mı Yazıyor? Pisvar Kelimesinin Doğru Yazılışı

Dilimizde bazı kelimeler birleşik bazı kelimeler ise ayrı yazılmaktadır. Fakat günlük hayattaki yazışmalarda bazı kelimeler sıklıkla yanlış yazılmaktadır. Pisuvar kelimesinin nasıl yazılacağı TDK'da bulunmaktadır.

Pisuvar TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Pisuvar kelimesi kökeni itibari ile Fransızca bir kelimedir. Dilimize Fransızca'dan girmiş olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı ''pisuvar'' şeklindedir. Pisuar yazımı yanlıştır.

Pisuvar Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Sıklıkla yanlış yazılan pisuvar kelimesinin doğru ve yanlış yazılmış hali aşağıda cümle içerisinde verilmiştir.

- Pisuvar çok kirlenmiş. Doğru

- Alışveriş Merkezinde pisuar bulunmamaktadır. Yanlış

Pisuvar Nedir?

Pisuvar kelimesi Fransızca bir kelimedir. Fakat Türk Dil Kurumunda anlamı bulunmaktadır. TDK'ya göre anlamı şöyledir:

- Genel tuvaletlerde erkeklerin kullandığı duvar kenarlarına yerleştirilmiş yapı.