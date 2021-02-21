Planör Nedir, Nasıl Uçar? Planör Hangi Alanlarda Kullanılır?

Planör, Alman bir mühendis tarafından icat edilmiş olsa da adı Fransızcadan geliyor. Orijinali planeur şeklinde yazılan planörün sözlük anlamı motorsuz uçaktır.



Planör Nedir?



Planör, 19. yüzyılın sonlarında icat edilen ve havanın yükseltme kuvvetinden faydalanılarak uçan bir hava taşıtıdır. Son yıllarda motorla çalışan, yüksek kapasiteli planör çeşitleri de üretilmeye başlandı. Motorsuz planör çeşitleri çok daha ekonomik olduğu için tercih edilmektedir.



Planör, sessiz çalışan bir hava taşıtı olduğu için de tercih edilmektedir. Bu motorsuz hava taşıtlarıyla saatte yaklaşık 250 km. hızla uçmak mümkün. Küçük bir kokpiti bulunan planörlerin üst kısmında bir cam yer alır. Bu cam, havalandırma için kullanılır.



Planör Nasıl Uçar?



Herhangi bir motora ve yardımcı güç kaynağına ihtiyaç duymadan uçabilen planörlerin kanatları genellikle ince ve uzundur. Bunun nedeni havanın yükseltme kuvvetinden maksimum oranda faydalanmaktır. 20. yüzyılda planörlerin kalkışa geçmesi için römork uçakları kullanılıyordu. Günümüzde ise planörlerin havalanması için özel vinç sistemleri kullanılmaktadır.



Planör Hangi Alanlarda Kullanılır?



Planör, 1 ya da 2 kişilik bir hava taşıtı olduğu için taşımacılık alanında çok fazla kullanılmaz. Daha çok belgesel film yapımında, keşif gezilerinde, çeşitli gösterilerde ve uluslararası yarışmalarda kullanılır.



Bunun dışında pilot olmak isteyenler de ilk uçuş deneyimini planör ile yaşayabilir.