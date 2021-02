Ponçik Ne Demek? Kısaca Ponçik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Her çağın kendine özgü hitap şekli bulunmaktadır. Bu özgülük sadece yaşa bağlı değildir. Bu özgülük şimdinin gençleri ile on yıl öncenin gençleri arasında farklılık yaratmaktadır. Bu zamanın gençleri ile yirmi yıl öncenin gençleri arasında gerek davranışlar gerekse hitaplar açısından farklılıklar doğa bilmektedir. Her dönemin gençliğine ait popüler davranışlar olduğu gibi popüler hitaplar da bulunmaktadır.



Ponçik Ne Demek?



Bu popüler hitaplar zamanın gençleri arasındaki popüler bazı durumlar ya da ürünlerden ortaya çıkabilmektedir. Bunlar bir espriden ya da sevilen bir üründen veya nefret edilen bir şeyden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda ponçik de bugünün gençleri arasındaki popüler kültürün ürünü olarak ortaya çıkan bir hitaptır.



Kısaca Ponçik Kelimesinin Gerçek Anlamı Nedir?



Ancak yukarıda anlattığımız gibi kaynaklandığı bir durum ya da ürün elbette bulunmaktadır. Bu çerçevede ponçiğin bir Polonya tatlısı olmakla beraber Rusya’da da yaygın bir şekilde tüketildiği belirtilmektedir. Bu tatlı kremadan, elmadan ya da reçelden yapılabilmektedir. Aslında bizim elmalı kurabiyeye oldukça benzemektedir.



Gençler kelimenin ses tınısından ve gerçekte bir tatlı olmasından kaynaklı sevimli bir hitap olarak kullanmaktadır. Daha çok sevgili için kullanılan bu hitap çok sempatik ve sevimli olunduğuna vurgu yapan bir kelimedir. Sonuç olarak bugünlerde gençlerin ağzından düşmeyen bir hitaptır.