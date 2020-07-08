Potansiyel Enerji Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Potansiyel enerji, bir nesnenin yüksekliği nedeniyle sahip olduğu bir enerjidir. Birim kütlede “pe” olarak ifade edilir ve belirli bir kütlede ise “PE” şeklinde gösterilir. Doğada yüksek duran her nesnenin potansiyel enerjisi vardır ve bu enerji birçok alanda kullanılmaktadır.



Potansiyel Enerji Nedir?



Potansiyel enerji aslında göründüğü gibi açık bir konudur ancak birkaç karmaşık olayı da içinde barındırmaktadır. Bir nesnenin gerçek potansiyel enerjisi, diğer nesnelere göre olan konumuna bağlıdır. Potansiyel enerji, sistemin çeşitli bölümlerinin göreceli konumuna bağlı depolanmış enerjidir. Bir yay, sıkıştırıldığında veya gerildiğinde daha fazla potansiyel enerjiye sahiptir. Çelik bir top, Dünya'ya düşerken, yeryüzüne göre daha yüksek bir potansiyel enerjisine sahiptir.



Potansiyel enerji, bireysel bir cismin veya parçacığın değil, bir sistemin özelliğini yansıtmaktadır. Örneğin, yeryüzü ve yükseltilmiş toptan oluşan sistemde, ikisi de birbirinden daha uzak olduğu için daha fazla potansiyel enerji bulunmaktadır.



Potansiyel enerji, parçaların konfigürasyonuna veya nispi konumuna bağlı olarak birbirlerine kuvvet uygulayan parçalara sahip sistemlerde ortaya çıkar. Dünya top sistemi durumunda, ikisi arasındaki yerçekimi kuvveti, sadece onları ayıran mesafeye bağlıdır. Onları daha fazla ayırmak veya topu kaldırmak için yapılan çalışmalar, yerçekimi potansiyel enerjisi olarak depolandığı sisteme ek enerji aktarır.



Potansiyel Enerji Çeşitleri Nelerdir?



Potansiyel enerji çeşitlerini incelediğimizde ortaya çıkan sonuçlar:

Yerçekimi potansiyel enerjisi: Yerçekimi potansiyel enerjisi, sıfır yüksekliğinin üzerinde asılı duran bir nesnede depolanan enerjidir. Sıfır yüksekliği, genellikle zemin veya zeminde kararlaştırılmış bir referans noktasıdır. Bu tür potansiyel enerji, kütle çekimi alanında kütlesi olan herhangi bir nesne üzerinde etkilidir.

Manyetik potansiyel enerjisi: Manyetik potansiyel enerji, manyetik nesnelerin konumlarına bağlı potansiyel enerjidir. Mıknatısların iki kutbu vardır: Kuzey kutbu ve Güney kutbu. Karşı kutuplar birbirini çeker ve aynı kutupları birbirini iter. Benzer uçları olan mıknatıslar ne kadar yakınsa, o kadar fazla potansiyel enerji olur ve mıknatıslar birbirinden uzaklaşır.

Elektriksel potansiyel enerjisi: Elektriksel potansiyel enerjiye iki cisim arasındaki mesafe ve elektrik yükü neden olmaktadır.

Elastik potansiyel enerjisi: Elastik potansiyel enerji, birinin elastik bir nesneyi germesi veya sıkıştırması ile ortaya çıkmaktadır. Bir nesne, uzatıldığı veya sıkıştırıldığı miktarda değiştiğinde, ne kadar değiştiğine bağlı olarak az ya da çok potansiyel enerji depolanacaktır.