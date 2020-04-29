Potur Ne Demek? Tdk'ya Göre Poturlu Kelimesinin Anlamı Nedir?

Giyim kuşam açısından bakıldığında potur kelimesi bu sektör için yaygın bilinen bir kelimedir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında, ‘Arka tarafında kırmaları çok olan, bacakları dar bir tür pantolon’ ifadesi üzerinden ele alınmaktadır.



Potur Ne Demek?



Potur bir tür pantolon çeşididir. Hem kadın hem de erkek pantolonlar için ele alınabilecek ifadesi yer alır. Arka kısmında kırmaları bulunan, bacak bölümü dar olan pantolon çeşididir. Son dönemlerde popüler olmaya başlayan bir tür pantolon modeli olarak da öne çıkıyor.



‘’Ayağında lacivert Karamürsel kumaşı bir potur vardı.’’ S. F. Abasıyanık



TDK'ya Göre Poturlu Kelimesinin Anlamı Nedir?



Potur kelimesinden türemiş olan ve sıfat şeklinde kullanılan poturlu sözcüğü ile bulunmaktadır. Bu kelimenin TDK'ya göre anlamı, ‘Kırmalı ve potlu’ biçiminde karşılık buluyor. Yani ele alınan pantolonun bacak bölümünün dar kısmı için dile getirilen bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Potur pantolon için dile getirilmiş bir sıfat şeklinde değerlendirilebilir.



‘’Bu sene poturlu pantolon modellerinin çok moda olacağı aşikar.’’



Bu şekilde potur ile beraber poturlu kelimelerini tek başına ya da cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Gündelik yaşamda çok fazla yaygın olmasa bile, giyim sektörü açısından önemli bir potansiyel teşkil ediyor.