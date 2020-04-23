Pragmatik ne demek? TDK'ya göre pragmatizm ve pragmatist kelime anlamı nedir?

Pragmatik, gerçeğin temel ölçütünün pratik değerler olduğunu savunan felsefi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre doğruluğun tek ölçütünün yarar olduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir şeyin değerine onunla birlikte ortaya çıkacak faydaya bakılarak karar verilmektedir. Bu kelimenin Türkçe manası da faydacı ya da yararcı olarak kabul edilmektedir. Bu değerleri savunan felsefi yaklaşıma ise pragmatizm denilmektedir.

Pragmatik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Faydacı, yararcı.

2. Bir şeyin değerinin, uygulamayla birlikte sağladığı yarara denk olduğunu savunan felsefi yaklaşım

tarzı.

Pragmacı: Pragmatik düşünce tarzını kendisine öğreti olarak kabul eden kişi, pragmatist.

Pragmacılık: Yararcılık.

Pragmatizm: Felsefede yararcılık kuramı.

Pragmatist: Pragmatizmi kabul eden ve düşüncelerini benimseyen kimse, pragmacı.