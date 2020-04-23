BİST98.1710,57EURO7,51-0,60USD6,97-0,17ALTIN386,960,59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Pragmatik ne demek? TDK'ya göre pragmatizm ve pragmatist kelime anlamı nedir?
    ABONE OL
    23.04.2020 - 13:58 |

    Pragmatik ne demek? TDK'ya göre pragmatizm ve pragmatist kelime anlamı nedir?

    Pragmatik kelimesi genellikle bir felsefi terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime temel hali ile “iş, eylem“ anlamları taşımaktadır. Ancak bir düşünce tarzı olarak düşünüldüğünde daha derin anlamları içerisinde barındırmaktadır. Peki, pragmatik ne demek? TDK’ya göre pragmatik kelimesinin açıklaması nedir? Sizler için pragma ve pragmatik felsefenin kısaca kelime anlamı nedir sorularına ayrıntılı bir cevap hazırladık.

    Pragmatik ne demek? TDK'ya göre pragmatizm ve pragmatist kelime anlamı nedir?

    Pragmatik, gerçeğin temel ölçütünün pratik değerler olduğunu savunan felsefi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre doğruluğun tek ölçütünün yarar olduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir şeyin değerine onunla birlikte ortaya çıkacak faydaya bakılarak karar verilmektedir. Bu kelimenin Türkçe manası da faydacı ya da yararcı olarak kabul edilmektedir. Bu değerleri savunan felsefi yaklaşıma ise pragmatizm denilmektedir.

    Pragmatik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    1. Faydacı, yararcı.
    2. Bir şeyin değerinin, uygulamayla birlikte sağladığı yarara denk olduğunu savunan felsefi yaklaşım
    tarzı.

    Pragmacı: Pragmatik düşünce tarzını kendisine öğreti olarak kabul eden kişi, pragmatist.
    Pragmacılık: Yararcılık.
    Pragmatizm: Felsefede yararcılık kuramı.
    Pragmatist: Pragmatizmi kabul eden ve düşüncelerini benimseyen kimse, pragmacı.

      Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşımSurvivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      En farklı 23 Nisan kutlama mesajları ve sözleri... En güzel 23 Nisan resimli mesajları

      En farklı 23 Nisan kutlama mesajları ve sözleri... En güzel 23 Nisan resimli mesajları

      Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

      Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

      ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

      ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

      Sahurda ne yenir? Tok tutan, susatmayan yiyecekler neler?

      Sahurda ne yenir? Tok tutan, susatmayan yiyecekler neler?

      Sıradaki Haber