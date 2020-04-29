Prestij Ne Demek? (Tdk) Prestijli Ve Prestij Sahibi Olmak Nedir?

Prestij kelimesinin kökeni Fransızcadır. Fransızcadan dilimize geçmiş olan pek çok kelime bulunuyor. O kelimelerden biri de prestij kelimesidir. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde prestij kelimesinin anlamı da bulunmaktadır.



Prestij Ne Demek?



Prestij ne demek sorusunun cevabı saygınlık demektir. Saygınlık kelimesinin yerine sık sık prestij kelimesi kullanılsa da kelimenin manası saygınlıktır. Saygınlık kelimesi ile prestij kelimesi birbirinin yerine kullanılmaktadır. Dilimizde oldukça fazla kullandığımız kelime olan prestij kelimesine dair TDK sözlüğünde prestij sahibi olmaya dair bilgi de yer almaktadır.



(TDK) Prestijli ve Prestij Sahibi Olmak Nedir?



Türk Dil Kurumu yani TDK sözlüğüne prestij kelimesinin kökeni Fransızcadır. Fransızcada ki prestige kelimesinden türetilmiştir. Prestij kelimesinin anlamı TDK'ya göre saygınlıktır. Ayrıca saygınlık kelimesinin örnek cümlesi de yine TDK sözlüğünde yer almaktadır.



İşte prestij kelimesinin örnek cümlesi;

" Prestijinizi kaybedersiniz diye mesajlar, mektuplar gönderiyorlardı. "



TDK'ya göre prestij sahibi olmak demek ise saygınlık sahibi olan kimse anlamı taşımaktadır. Çevresi tarafından saygı ile karşılanan ve saygınlık kazanmış kişiye prestij sahibi denilmektedir.