BİST98.1710EURO7,510,29USD6,960,29ALTIN387,020,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Priv Ne Demek? Instagram'da Priv Hesap Demek Ne Anlama Gelir?
    ABONE OL
    24.04.2020 - 05:15 |

    Priv Ne Demek? Instagram'da Priv Hesap Demek Ne Anlama Gelir?

    Günümüzde teknolojinin sürekli gelişmesi ile internet kullanımlarında düzenli bir artış gözlenmektedir. Yapılan istatistiklerde Dünya genelinde 4 milyarı aşkın internet kullanıcısı oldu belirlenmiştir. Bu rakamın artışı ile yeni terimler, uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Peki, en yeni terimlerden bir tanesi olan, priv ne demek? Instagram'da priv hesap demek ne anlama gelir? İşte detaylar.

    Priv Ne Demek? Instagram'da Priv Hesap Demek Ne Anlama Gelir?

    Sosyal medya platformlarının içerisinde yeni oluşmuş bir terim olan priv, özellikle instagram uygulamasında oldukça merak edilir bir hal almıştır. Sıklıkla duyduğumuz bu terim hayatımızın tam ortasında yerini almıştır.  

     Priv Ne Demek? 

     Priv kelimesi İngilizcede kullanılan Private sözcüğünün bir kısaltmasıdır. Türkçe anlamı ile private birçok manaya gelmektedir. Bunlardan bazıları; has, özel, mahrem, kişisel, yalnız, müstakil, halka kapalı anlamlarıdır.  

     İnstagram'da Priv Hesap Demek Ne Anlama Gelir? 

     - Priv hesap, İnstagram'da bir uygulama ya da sonradan eklenmiş olan bir özellik değildir. 

     - Priv hesap, priv kelimesinin içerisinde barındırmış olduğu kişisel ve özel anlamlarından dolayı kullanıcıların daha özel olan ikinci hesaplarıdır. 

     - Günümüzde çoğu ünlü, priv hesap kullanmaktadır. 

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Sıradaki Haber