Priv Ne Demek? Instagram'da Priv Hesap Demek Ne Anlama Gelir?

Sosyal medya platformlarının içerisinde yeni oluşmuş bir terim olan priv, özellikle instagram uygulamasında oldukça merak edilir bir hal almıştır. Sıklıkla duyduğumuz bu terim hayatımızın tam ortasında yerini almıştır.

Priv Ne Demek?

Priv kelimesi İngilizcede kullanılan Private sözcüğünün bir kısaltmasıdır. Türkçe anlamı ile private birçok manaya gelmektedir. Bunlardan bazıları; has, özel, mahrem, kişisel, yalnız, müstakil, halka kapalı anlamlarıdır.

İnstagram'da Priv Hesap Demek Ne Anlama Gelir?

- Priv hesap, İnstagram'da bir uygulama ya da sonradan eklenmiş olan bir özellik değildir.

- Priv hesap, priv kelimesinin içerisinde barındırmış olduğu kişisel ve özel anlamlarından dolayı kullanıcıların daha özel olan ikinci hesaplarıdır.

- Günümüzde çoğu ünlü, priv hesap kullanmaktadır.